Тюменский курорт «Марциаль» ищет сотрудников на зарплату в 58 тысяч рублей

В Тюмени курорт «Марциаль» ищет работников на зарплату от 52-58 тысяч рублей в месяц. Вакансии поваров и официантов опубликованы на одном из сайтов по поиску работы.
«Повар-универсал в Майер-курорт „Марциаль“ (медицинское направление). Заработная плата — от 58 тысяч рублей на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, сменный график», — указано в вакансии.
Среди требований к официантам также опыт работ в ресторане, стрессоустойчивость и ответственность. На этой должности зарплатное предложение начинается от 52,4 тысяч рублей (плюс доплаты за банкеты и чаевые), сверхурочные оплачиваются отдельно.
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