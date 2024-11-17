17 ноября 2024

Тюменский курорт «Марциаль» ищет сотрудников на зарплату в 58 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания в поиске поваров и официантов
Компания в поиске поваров и официантов Фото:

В Тюмени курорт «Марциаль» ищет работников на зарплату от 52-58 тысяч рублей в месяц. Вакансии поваров и официантов опубликованы на одном из сайтов по поиску работы.

«Повар-универсал в Майер-курорт „Марциаль“ (медицинское направление). Заработная плата — от 58 тысяч рублей на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, сменный график», — указано в вакансии.

Среди требований к официантам также опыт работ в ресторане, стрессоустойчивость и ответственность. На этой должности зарплатное предложение начинается от 52,4 тысяч рублей (плюс доплаты за банкеты и чаевые), сверхурочные оплачиваются отдельно.

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В Тюмени курорт «Марциаль» ищет работников на зарплату от 52-58 тысяч рублей в месяц. Вакансии поваров и официантов опубликованы на одном из сайтов по поиску работы. «Повар-универсал в Майер-курорт „Марциаль “ (медицинское направление). Заработная плата — от 58 тысяч рублей на руки.  Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, сменный график», — указано в вакансии. Среди требований к официантам также опыт работ в ресторане, стрессоустойчивость и ответственность. На этой должности зарплатное предложение начинается от 52,4 тысяч рублей (плюс доплаты за банкеты и чаевые), сверхурочные оплачиваются отдельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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