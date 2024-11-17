В ХМАО возник ажиотажный спрос на аренду квартир

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на аренду жилья. По словам риелторов, югорчане стали чаще снимать квартиры вместо покупки недвижимости.
«В Сургуте аренда спросовая, просто нужно понимать реальную цену и сезонность. Сейчас жилье под сдачу очень хорошо идет. Многие сейчас вместо покупки квартиры, рассматривают съемное жилье как альтернативу», — пояснил журналисту URA.RU эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.
Осенью риелторы прежде всего отмечают повышение интереса к съемной недвижимости из-за студентов и приезжих, которые едут в регион ради работы. Однако, спрос на аренду сейчас еще выше на фоне удорожания ипотеки. В отдельных банках базовые кредитные ставки достигают 28%. Поэтому часть покупателей откладывают приобретение жилья, предпочитая снимать его.
Ранее URA.RU рассказывало, на что югорчане прежде всего тратят деньги. Оплата аренды жилья или ипотеки по сумме расходов оказалась на втором месте.
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