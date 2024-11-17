17 ноября 2024

«Надоел этот цирк!»: в ХМАО сотрудники Wildberries жалуются на невыплату зарплаты в ПВЗ

Сотрудники Wildberries массово жалуются на руководителя из-за невыплаты зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники массово жалуются на руководителя ПВЗ
Сотрудники массово жалуются на руководителя ПВЗ Фото:

В Сургуте сотрудники пункта выдачи заказов Wildberries пожаловались на руководителя из-за невыплаты зарплат. Об этом URA.RU рассказали работники на правах анонимности.

«Я отработала два месяца, но зарплату так и не увидела. Директор меня игнорирует и даже не пытается выйти на связь. Мне надоел этот цирк!» — рассказала одна из бывших сотрудниц ПВЗ. Югорчанка не получила заработанные денежные средства в размере 60 000 рублей.

Девушка утверждает, что руководитель пункта Елена Ванжа, заведующая несколькими пунктами Wildberries и Ozon в городе, обманула порядка семи человек. Пострадавшие сотрудники уже более года пытаются добиться от директора выплат. В данный момент работники написали заявление в трудовую инспекцию и планируют обратиться в суд.

В пресс-службе компании Wildberries сообщили, что уточнят информацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудник Wildberries пожаловался на неполную выплату зарплаты. Молодой человек получил денежную сумму в четыре раза ниже обещанной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте сотрудники пункта выдачи заказов Wildberries пожаловались на руководителя из-за невыплаты зарплат. Об этом URA.RU рассказали работники на правах анонимности. «Я отработала два месяца, но зарплату так и не увидела. Директор меня игнорирует и даже не пытается выйти на связь. Мне надоел этот цирк!» — рассказала одна из бывших сотрудниц ПВЗ. Югорчанка не получила заработанные денежные средства в размере 60 000 рублей. Девушка утверждает, что руководитель пункта Елена Ванжа, заведующая несколькими пунктами Wildberries и Ozon в городе, обманула порядка семи человек. Пострадавшие сотрудники уже более года пытаются добиться от директора выплат. В данный момент работники написали заявление в трудовую инспекцию и планируют обратиться в суд. В пресс-службе компании Wildberries сообщили, что уточнят информацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудник Wildberries пожаловался на неполную выплату зарплаты. Молодой человек получил денежную сумму в четыре раза ниже обещанной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...