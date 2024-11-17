«Надоел этот цирк!»: в ХМАО сотрудники Wildberries жалуются на невыплату зарплаты в ПВЗ

В Сургуте сотрудники пункта выдачи заказов Wildberries пожаловались на руководителя из-за невыплаты зарплат. Об этом URA.RU рассказали работники на правах анонимности.
«Я отработала два месяца, но зарплату так и не увидела. Директор меня игнорирует и даже не пытается выйти на связь. Мне надоел этот цирк!» — рассказала одна из бывших сотрудниц ПВЗ. Югорчанка не получила заработанные денежные средства в размере 60 000 рублей.
Девушка утверждает, что руководитель пункта Елена Ванжа, заведующая несколькими пунктами Wildberries и Ozon в городе, обманула порядка семи человек. Пострадавшие сотрудники уже более года пытаются добиться от директора выплат. В данный момент работники написали заявление в трудовую инспекцию и планируют обратиться в суд.
В пресс-службе компании Wildberries сообщили, что уточнят информацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудник Wildberries пожаловался на неполную выплату зарплаты. Молодой человек получил денежную сумму в четыре раза ниже обещанной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!