Российские военные ударили по гостинице в Одессе, где разместились только украинские бойцы. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«В Одессе нанесен мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины… Местные сообщают, что территорию оцепили, и поехали „скорые“», — заявил Лебедев в разговоре с РИА Новости.
Российские военные периодически наносят удары по портам Одессы. Об этих атаках информирует подпольщик Лебедев, передает телеканал «Царьград». При этом ВС РФ принципиально не наносят удары по жилым объектам, отмечали в Кремле еще в 2022 году. Атакуются только объекты энергетической и военной инфраструктуры, неоднократно говорили в РФ. Минэнерго Украины также подтверждало массированные удары по объектам энергетики, сообщает 360.ru.
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