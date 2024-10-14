В одесском порту прогремел взрыв (архивное фото)
ВС РФ ударили по порту в Одессе, вероятно, были поражены личный состав и военная техника. Об этом рассказал представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно личный состав, не БК и не ГСМ», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.
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