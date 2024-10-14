ВС РФ ударили по порту в Одессе

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В одесском порту прогремел взрыв (архивное фото) Фото:

ВС РФ ударили по порту в Одессе, вероятно, были поражены личный состав и военная техника. Об этом рассказал представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно личный состав, не БК и не ГСМ», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.

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ВС РФ ударили по порту в Одессе, вероятно, были поражены личный состав и военная техника. Об этом рассказал представитель николаевского подполья Сергей Лебедев. «Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно личный состав, не БК и не ГСМ», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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