ВС РФ ударили по порту в Одессе

14 октября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В одесском порту прогремел взрыв (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU ВС РФ ударили по порту в Одессе, вероятно, были поражены личный состав и военная техника. Об этом рассказал представитель николаевского подполья Сергей Лебедев. «Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно личный состав, не БК и не ГСМ», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударили по порту в Одессе, вероятно, были поражены личный состав и военная техника. Об этом рассказал представитель николаевского подполья Сергей Лебедев. «Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно личный состав, не БК и не ГСМ», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.