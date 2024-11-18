«Угрожали расправой»: одноклассницы раздели догола ученицу престижной гимназии Екатеринбурга

Одноклассницы раздели догола ученицу престижной гимназии Екатеринбурга

18 ноября 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Городские власти уже начали проверку информации об издевательствах над ребенком Фото: Размик Закарян © URA.RU Пятиклассницы гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» — престижного в Екатеринбурге учреждения — заставили угрозами свою одноклассницу раздеться донага, сняли унизительное видео и разослали его десяткам учеников. В итоге девочка подверглась массовой травле, сообщил URA.RU источник. По его словам, руководство лицея пытается замять скандал. «Две ученицы пятого класса заставили свою одноклассницу под угрозами физической расправы раздеться догола и сняли это на видео. Затем это видео они разослали своим одноклассникам и по параллельным классам. Группа мальчиков из другого класса разослала это видео по другим школам. Некоторые ученики параллельных классов глумятся в коридорах школы над пострадавшей девочкой. Ситуация вопиющая», — возмущен собеседник агентства. По его словам, это случилось в минувший четверг, 14 ноября, но стало известно о происшествии только 18 числа. Как утверждает источник, директор гимназии Наталья Швидко и ее замы по учебной части и безопасности якобы пытались запугать учеников и их родителей, чтобы неприглядная информация не просочилась за пределы лицея. Собеседник добавил, что по факту случившегося написаны заявления в полицию, прокуратуру и ФСБ. Горадминистрация уже начала проверку. Корреспондент обратился с просьбой о комментарии в сам лицей. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятиклассницы гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» — престижного в Екатеринбурге учреждения — заставили угрозами свою одноклассницу раздеться донага, сняли унизительное видео и разослали его десяткам учеников. В итоге девочка подверглась массовой травле, сообщил URA.RU источник. По его словам, руководство лицея пытается замять скандал. «Две ученицы пятого класса заставили свою одноклассницу под угрозами физической расправы раздеться догола и сняли это на видео. Затем это видео они разослали своим одноклассникам и по параллельным классам. Группа мальчиков из другого класса разослала это видео по другим школам. Некоторые ученики параллельных классов глумятся в коридорах школы над пострадавшей девочкой. Ситуация вопиющая», — возмущен собеседник агентства. По его словам, это случилось в минувший четверг, 14 ноября, но стало известно о происшествии только 18 числа. Как утверждает источник, директор гимназии Наталья Швидко и ее замы по учебной части и безопасности якобы пытались запугать учеников и их родителей, чтобы неприглядная информация не просочилась за пределы лицея. Собеседник добавил, что по факту случившегося написаны заявления в полицию, прокуратуру и ФСБ. Горадминистрация уже начала проверку. Корреспондент обратился с просьбой о комментарии в сам лицей. Ответ ожидается.