В Крыму арестовали имущество родственников командира ВСУ

В республике Крым суд наложил арест на имущество родственников Александра Щепцова, которого обвиняют в совершении терактов. Арестованы земельные участки и недвижимость, общая стоимость которых оценивается в 19 миллионов рублей.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество третьих лиц — родственников Щепцова <...> земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей», — сообщает Следственный комитет (СК) России в своем telegram-канале. Имущество, арестованное у родственников Щепцова, будет использовано для взыскания штрафа.
Александ Щепцов занимал пост командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его заочно обвиняют в совершении терактов в Крыму, произошедших в период с ноября 2023 года по март 2024 года. Шепцов организовал несколько атак на объекты, расположенные на полуострове и территориальных водах России в Черном море, используя безэкипажные катеры. В результате терактов погиб один человек. Государству, по данным СК, нанесен «многомиллионный имущественный ущерб».
На данный момент Щепцов объявлен в международный розыск. Он заключен под стражу заочно.
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