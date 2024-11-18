В Тюмени больной ВИЧ пытался изнасиловать врача СПИД-центра

Больной ВИЧ тюменец напал на врача СПИД-центра: он избил женщину, угрожал ей шприцем и пытался изнасиловать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«По заявке о розыске пациента, пропустившего лечение, врач СПИД-центра пришла в квартиру 45-летнего тюменца. Открывший дверь мужчина был под наркотиками. Доктор через порог пригласила его на прием и пошла к лифту. Однако пациент преградил ей дорогу, женщина попятилась, упала на пол, а тюменец схватил ее за ремень и потащил в квартиру. Женщина отбивалась руками и ногами, однако преступник не унимался: он угрожал врачу шприцем и попытался ее изнасиловать», — рассказали в пресс-службе.
Жертва лежала на полу, звала на помощь. Нападавший намотал волосы женщины на руку и потащил ее в квартиру. Вышедшему на шум соседу он сказал, что это его девушка, и у нее истерика.
Затем преступник начал бить тюменку: кулаками по лицу и коленями по телу. Он вырвал ей клок волос, а из рук — телефон, по которому жертва хотела позвонить в полицию.
Спастись врачу удалось, когда из лифта вышел мужчина. При нем преступник отпустил жертву. Когда на место приехала полиция тюменец попытался скрыться: он ворвался в квартиру соседки и прятался там 20 минут.
По итогу всего совершенного мужчину, который уже был дважды судим, приговорили к четырем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен заплатить пострадавшей 100 000 рублей.
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