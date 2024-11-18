В Тюмени больной ВИЧ пытался изнасиловать врача СПИД-центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач пришла к пациенту, чтобы напомнить ему о лечении
Врач пришла к пациенту, чтобы напомнить ему о лечении Фото:

Больной ВИЧ тюменец напал на врача СПИД-центра: он избил женщину, угрожал ей шприцем и пытался изнасиловать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«По заявке о розыске пациента, пропустившего лечение, врач СПИД-центра пришла в квартиру 45-летнего тюменца. Открывший дверь мужчина был под наркотиками. Доктор через порог пригласила его на прием и пошла к лифту. Однако пациент преградил ей дорогу, женщина попятилась, упала на пол, а тюменец схватил ее за ремень и потащил в квартиру. Женщина отбивалась руками и ногами, однако преступник не унимался: он угрожал врачу шприцем и попытался ее изнасиловать», — рассказали в пресс-службе.

Жертва лежала на полу, звала на помощь. Нападавший намотал волосы женщины на руку и потащил ее в квартиру. Вышедшему на шум соседу он сказал, что это его девушка, и у нее истерика.

Затем преступник начал бить тюменку: кулаками по лицу и коленями по телу. Он вырвал ей клок волос, а из рук — телефон, по которому жертва хотела позвонить в полицию. 

Спастись врачу удалось, когда из лифта вышел мужчина. При нем преступник отпустил жертву. Когда на место приехала полиция тюменец попытался скрыться: он ворвался в квартиру соседки и прятался там 20 минут.

По итогу всего совершенного мужчину, который уже был дважды судим, приговорили к четырем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен заплатить пострадавшей 100 000 рублей.

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Больной ВИЧ тюменец напал на врача СПИД-центра: он избил женщину, угрожал ей шприцем и пытался изнасиловать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «По заявке о розыске пациента, пропустившего лечение, врач СПИД-центра пришла в квартиру 45-летнего тюменца. Открывший дверь мужчина был под наркотиками. Доктор через порог пригласила его на прием и пошла к лифту. Однако пациент преградил ей дорогу, женщина попятилась, упала на пол, а тюменец схватил ее за ремень и потащил в квартиру. Женщина отбивалась руками и ногами, однако преступник не унимался: он угрожал врачу шприцем и попытался ее изнасиловать», — рассказали в пресс-службе. Жертва лежала на полу, звала на помощь. Нападавший намотал волосы женщины на руку и потащил ее в квартиру. Вышедшему на шум соседу он сказал, что это его девушка, и у нее истерика. Затем преступник начал бить тюменку: кулаками по лицу и коленями по телу. Он вырвал ей клок волос, а из рук — телефон, по которому жертва хотела позвонить в полицию.  Спастись врачу удалось, когда из лифта вышел мужчина. При нем преступник отпустил жертву. Когда на место приехала полиция тюменец попытался скрыться: он ворвался в квартиру соседки и прятался там 20 минут. По итогу всего совершенного мужчину, который уже был дважды судим, приговорили к четырем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен заплатить пострадавшей 100 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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