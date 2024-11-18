Строительную компанию богатейшего депутата думы ХМАО проверяет прокуратура

Прокуратура ХМАО проверяет застройщика ДСК-1 из-за разобранного дома
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом стал ниже на пять этажей
Дом стал ниже на пять этажей Фото:

Строительную компанию богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка ДСК-1 проверяют прокуратура и Жилстройнадзор. Ведомствам предстоит разобраться в причинах, по которым элитный ЖК «За ручьем» в Сургуте с сентября по ноябрь 2024 потерял пять этажей. В пресс-службе прокуратуры округа сообщили, что проверка началась после публикации URA.RU.

«Прокуратурой Сургута с привлечением специалистов Жилстройнадзора организована проверка по факту публикации на сайте URA.RU о разборе дома в ЖК „За Ручьем“, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В офисе ДСК-1 причиной пересборки дома клиентам называют новые технологии строительства. По неофициальной версии риэлторской тусовки, фундамент просто дал трещину. Комментарии пресс-службы строительной компании и мэрии Сургута на момент публикации новости в ответ на запрос журналистов не поступили.

Ранее URA.RU писало, что осенью один из домов элитного ЖК «За ручьем» в Сургуте потерял пять этажей. Обеспокоенные жители обратились к журналистам агентства за помощью.

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Строительную компанию богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка ДСК-1 проверяют прокуратура и Жилстройнадзор. Ведомствам предстоит разобраться в причинах, по которым элитный ЖК «За ручьем» в Сургуте с сентября по ноябрь 2024 потерял пять этажей. В пресс-службе прокуратуры округа сообщили, что проверка началась после публикации URA.RU. «Прокуратурой Сургута с привлечением специалистов Жилстройнадзора организована проверка по факту публикации на сайте URA.RU о разборе дома в ЖК „За Ручьем“, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. В офисе ДСК-1 причиной пересборки дома клиентам называют новые технологии строительства. По неофициальной версии риэлторской тусовки, фундамент просто дал трещину. Комментарии пресс-службы строительной компании и мэрии Сургута на момент публикации новости в ответ на запрос журналистов не поступили. Ранее URA.RU писало, что осенью один из домов элитного ЖК «За ручьем» в Сургуте потерял пять этажей. Обеспокоенные жители обратились к журналистам агентства за помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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