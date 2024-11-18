Пермяков без опыта зовут работать на заводы за 70 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков без опыта работы зовут на заводы за 70 тысяч рублей
Пермяков без опыта работы зовут на заводы за 70 тысяч рублей Фото:

В Перми ряд предприятий готов нанимать сотрудников без опыта работы. Как выяснил корреспондент URA.RU, на некоторых заводах соискатели-новички могут рассчитывать на зарплаты до 70 тысяч рублей, а часть предприятий предлагает дополнительное обучение.

Практически везде требуются уборщики производственных и служебных помещений (зарплата от 21 до 35 тысяч рублей), разнорабочие ( от 40 до 55 тысяч). Профессия грузчика может принести от 25 тысяч рублей на заводе «Торгмаш» до 70 тысяч на Пермском мукомольном заводе. Сторожа, в среднем, будут получать около 40 тысяч рублей, говорится в объявлениях на популярном сайте поиска вакансий.

Чтобы решить проблему нехватки кадров, некоторые работодатели готовы обучать новых сотрудников. Например, ученик без опыта работы на «Камкабеле» будет получать стипендию 40 тысяч рублей в месяц с последующим трудоустройством.

Ранее URA.RU писало о том, что в Пермском крае из-за СВО рекордно выросли зарплаты рабочих. Медиана зарплат в 2024 году составила 84 тысячи рублей.

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В Перми ряд предприятий готов нанимать сотрудников без опыта работы. Как выяснил корреспондент URA.RU, на некоторых заводах соискатели-новички могут рассчитывать на зарплаты до 70 тысяч рублей, а часть предприятий предлагает дополнительное обучение. Практически везде требуются уборщики производственных и служебных помещений (зарплата от 21 до 35 тысяч рублей), разнорабочие ( от 40 до 55 тысяч). Профессия грузчика может принести от 25 тысяч рублей на заводе «Торгмаш» до 70 тысяч на Пермском мукомольном заводе. Сторожа, в среднем, будут получать около 40 тысяч рублей, говорится в объявлениях на популярном сайте поиска вакансий. Чтобы решить проблему нехватки кадров, некоторые работодатели готовы обучать новых сотрудников. Например, ученик без опыта работы на «Камкабеле» будет получать стипендию 40 тысяч рублей в месяц с последующим трудоустройством. Ранее URA.RU писало о том, что в Пермском крае из-за СВО рекордно выросли зарплаты рабочих. Медиана зарплат в 2024 году составила 84 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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