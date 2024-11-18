Застрявший во льдах ЯНАО теплоход эксплуатировался с нарушением

Уральская транспортная прокуратура провела проверку информации о застрявшей баржи во льдах ЯНАО после публикации в СМИ. Установлено, что теплоход был допущен к эксплуатации без разрешающих документов.
«Установлено, что сухогрузный теплоход „СТ-798“ в нарушение требований законодательства допущен к эксплуатации в отсутствии документов о классификации и освидетельствовании судна, отсутствии мерительного свидетельства и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды», — сказано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Руководству ООО «РЕДОКС» внесено представление. В отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований технического регламента».
Ранее URA.RU рассказывало, что баржа с топливом для отдаленного поселка ЯНАО застряла во льдах, по данному факту транспортная прокуратура начала проверку. Позже с судна начали вывозить легкий груз на снегоходах. Директор АО «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский сообщил, что поставка топлива была с нарушением сроков.
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