Застрявший во льдах ЯНАО теплоход эксплуатировался с нарушением

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоход эксплуатировался без разрешающих документов
Теплоход эксплуатировался без разрешающих документов Фото:

Уральская транспортная прокуратура провела проверку информации о застрявшей баржи во льдах ЯНАО после публикации в СМИ. Установлено, что теплоход был допущен к эксплуатации без разрешающих документов.

«Установлено, что сухогрузный теплоход „СТ-798“ в нарушение требований законодательства допущен к эксплуатации в отсутствии документов о классификации и освидетельствовании судна, отсутствии мерительного свидетельства и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды», — сказано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Руководству ООО «РЕДОКС» внесено представление. В отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований технического регламента».

Ранее URA.RU рассказывало, что баржа с топливом для отдаленного поселка ЯНАО застряла во льдах, по данному факту транспортная прокуратура начала проверку. Позже с судна начали вывозить легкий груз на снегоходах. Директор АО «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский сообщил, что поставка топлива была с нарушением сроков.

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Уральская транспортная прокуратура провела проверку информации о застрявшей баржи во льдах ЯНАО после публикации в СМИ. Установлено, что теплоход был допущен к эксплуатации без разрешающих документов. «Установлено, что сухогрузный теплоход „СТ-798“ в нарушение требований законодательства допущен к эксплуатации в отсутствии документов о классификации и освидетельствовании судна, отсутствии мерительного свидетельства и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды», — сказано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Руководству ООО «РЕДОКС» внесено представление. В отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований технического регламента». Ранее URA.RU рассказывало, что баржа с топливом для отдаленного поселка ЯНАО застряла во льдах, по данному факту транспортная прокуратура начала проверку. Позже с судна начали вывозить легкий груз на снегоходах. Директор АО «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский сообщил, что поставка топлива была с нарушением сроков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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