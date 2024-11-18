По требованию ФССП выданы исполнительные листы на арест имущества и счетов челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, его бывших жен, а также сооснователя холдинга «Макфа» Вадима Белоусова. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Челябинска.
В середине ноября генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова на 18 миллиардов рублей. Речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа. По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение.
В числе ответчиков по делу сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. В общей сложности — 13 человек, на которых выдано 14 исполнительных листов.
Первое заседание по делу назначено на 5 декабря. Защита Юревича считает иск незаконным и не подлежащим удовлетворению, заявил URA.RU адвокат Игорь Трунов.
8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче все активов государству. Поводом для национализации стало то, что основатели холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток. Челябинский областной суд оставил решение о национализации в силе. Национализированы предприятия и недвижимость «Макфы» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Москве и Подмосковье.
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