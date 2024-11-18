Осужденный экс-чиновник ХМАО скрылся после оглашения приговора

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Чиновник департамента экономического развития ХМАО скрылся после приговора суда
Чиновник департамента экономического развития ХМАО скрылся после приговора суда Фото:

Бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития ХМАО Денис Журавлев скрылся после оглашения приговора суда, который назначил ему 10 лет лишения свободы за взятку в крупном размере по предварительному сговору. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Журавлев не явился на оглашение приговора, ему назначили 10 лет лишения свободы. Его объявили в розыск», — рассказал URA.RU источник.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается.

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Бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития ХМАО Денис Журавлев скрылся после оглашения приговора суда, который назначил ему 10 лет лишения свободы за взятку в крупном размере по предварительному сговору. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Журавлев не явился на оглашение приговора, ему назначили 10 лет лишения свободы. Его объявили в розыск», — рассказал URA.RU источник. Агентство запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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