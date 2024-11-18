Осужденный экс-чиновник ХМАО скрылся после оглашения приговора

Чиновник департамента экономического развития ХМАО скрылся после приговора суда
Бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития ХМАО Денис Журавлев скрылся после оглашения приговора суда, который назначил ему 10 лет лишения свободы за взятку в крупном размере по предварительному сговору. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Журавлев не явился на оглашение приговора, ему назначили 10 лет лишения свободы. Его объявили в розыск», — рассказал URA.RU источник.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается.
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