Власти ХМАО договорились с дочкой «Лукойла» об инвестициях в логистику. Видео

Власти ХМАО подписали соглашение с компанией «Лукойл-Западная Сибирь»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО подписали соглашение с «Лукойл-Западная Сибирь»
Власти ХМАО подписали соглашение с «Лукойл-Западная Сибирь» Фото:

Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Подписание состоялось на площадке Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске.

«Соглашение подписали исполняющий обязанности генерального директора ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ Сергей Яскин и генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Черняев. Предметом соглашения является намерение по реализации на территории ХМАО инвестиционного проекта „Модернизация баз снабжения и логистики“ и создание благоприятных условий для его эффективной реализации», — объявили во время подписания соглашения.

Церемония состоялась в КВЦ «Югра-Экспо». При подписании присутствовал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдет порядка 60 мероприятий.

Автор видео: URA.RU

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Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Подписание состоялось на площадке Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске. «Соглашение подписали исполняющий обязанности генерального директора ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ Сергей Яскин и генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Черняев. Предметом соглашения является намерение по реализации на территории ХМАО инвестиционного проекта „Модернизация баз снабжения и логистики“ и создание благоприятных условий для его эффективной реализации», — объявили во время подписания соглашения. Церемония состоялась в КВЦ «Югра-Экспо». При подписании присутствовал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдет порядка 60 мероприятий. Автор видео: URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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