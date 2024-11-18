Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Подписание состоялось на площадке Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске.
«Соглашение подписали исполняющий обязанности генерального директора ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ Сергей Яскин и генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Черняев. Предметом соглашения является намерение по реализации на территории ХМАО инвестиционного проекта „Модернизация баз снабжения и логистики“ и создание благоприятных условий для его эффективной реализации», — объявили во время подписания соглашения.
Церемония состоялась в КВЦ «Югра-Экспо». При подписании присутствовал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдет порядка 60 мероприятий.
Автор видео: URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!