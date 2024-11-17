В ХМАО стартовал Югорский экономический форум

В Ханты-Мансийске стартовал Югорский экономический форум — главное экономическое мероприятие региона, организованное в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На площадке форума пройдут шесть десятков мероприятий с участием представителей власти, бизнеса и экспертов в области экономики.
«18 ноября открывается главное экономическое событие региона, организованное в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“. Форум станет платформой для более чем 60 дискуссионных мероприятий, где встретятся представители власти, бизнеса, а также ведущие эксперты в области экономики», — сообщил телеграм-канал «Югра Z Официально».
Сегодня пройдет презентация проекта ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» и технопарка в его составе. Также в рамках форума состоится пленарное заседание Международного форума общественной дипломатии и практическая сессия «Инвестшколы».
Эксперты обсудят новые механизмы создания совместного будущего на сессии по вопросам прозрачности дипломатии, а представители средств массовой информации обсудят возможности обсуждения и перспективную медиадипломатию. Также запланирована сессия, посвященная преференциальным режимам Югры, с участием представителей бизнес-сообщества и предпринимателей. Технологический день с Институтом нефтегазовых технологических инициатив предполагает обсуждение стратегии пространственного развития России, а на панельной сессии обсудят доверие как основу взаимодействия экономики. На главном пленарном заседании будут рассмотрены призывы и задачи пространственного развития страны.
Ранее URA.RU писало, что в столице ХМАО подошел к концу Международный водный форум. На нем эксперты из разных стран обсуждали экологию и качество воды Обь-Иртышского бассейна
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