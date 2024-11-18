Свердловский топ-чиновник призвал рожать сварщиков, штукатуров и маляров

Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал рожать сварщиков и маляров
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Заседание правительства области с главами муниципалитетов. Екатеринбург, суханов станислав, задумчивость
Суханов заявил о серьезном дефиците рабочей силы Фото:

В Свердловской области необходимо рожать сварщиков, штукатуров и маляров для борьбы с дефицитом рабочей силы. С таким заявлением выступил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов, который еще летом призывал заводить детей, чтобы справиться с нехваткой электриков.

«В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — сказал чиновник в эфире ОТВ.

По его словам, привлекать мигрантов в необходимом количестве, так как раньше, больше не получается. «До 80-70% — это были работники иностранные. Сейчас их квота, поток стал меньше. Поэтому на сегодняшний день они не закрывают необходимый объем работ», — пояснил Суханов.

В прошлом своем призыве он подчеркнул, что дефицит кадров сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Тогда же чиновник вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в семьях должно быть по три ребенка.

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В Свердловской области необходимо рожать сварщиков, штукатуров и маляров для борьбы с дефицитом рабочей силы. С таким заявлением выступил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов, который еще летом призывал заводить детей, чтобы справиться с нехваткой электриков. «В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — сказал чиновник в эфире ОТВ. По его словам, привлекать мигрантов в необходимом количестве, так как раньше, больше не получается. «До 80-70% — это были работники иностранные. Сейчас их квота, поток стал меньше. Поэтому на сегодняшний день они не закрывают необходимый объем работ», — пояснил Суханов. В прошлом своем призыве он подчеркнул, что дефицит кадров сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Тогда же чиновник вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в семьях должно быть по три ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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