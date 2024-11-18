Свердловский топ-чиновник призвал рожать сварщиков, штукатуров и маляров

Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал рожать сварщиков и маляров

18 ноября 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Суханов заявил о серьезном дефиците рабочей силы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Свердловской области необходимо рожать сварщиков, штукатуров и маляров для борьбы с дефицитом рабочей силы. С таким заявлением выступил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов, который еще летом призывал заводить детей, чтобы справиться с нехваткой электриков. «В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — сказал чиновник в эфире ОТВ. По его словам, привлекать мигрантов в необходимом количестве, так как раньше, больше не получается. «До 80-70% — это были работники иностранные. Сейчас их квота, поток стал меньше. Поэтому на сегодняшний день они не закрывают необходимый объем работ», — пояснил Суханов. В прошлом своем призыве он подчеркнул, что дефицит кадров сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Тогда же чиновник вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в семьях должно быть по три ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области необходимо рожать сварщиков, штукатуров и маляров для борьбы с дефицитом рабочей силы. С таким заявлением выступил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов, который еще летом призывал заводить детей, чтобы справиться с нехваткой электриков. «В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — сказал чиновник в эфире ОТВ. По его словам, привлекать мигрантов в необходимом количестве, так как раньше, больше не получается. «До 80-70% — это были работники иностранные. Сейчас их квота, поток стал меньше. Поэтому на сегодняшний день они не закрывают необходимый объем работ», — пояснил Суханов. В прошлом своем призыве он подчеркнул, что дефицит кадров сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Тогда же чиновник вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в семьях должно быть по три ребенка.