Учащиеся одной из московских школ обратились за медицинской помощью после употребления воды из школьного кулера. У всех пострадавших обнаружен РНК норовируса второго типа, что вызвало волну беспокойства среди родителей и педагогов. Что такое норовирус, как он распространяется и можно ли пить воду из кулера, URA.RU рассказал врач-инфекционист, гастроэнтеролог Савелий Базаров.
Причины вспышки: что произошло в школе
Инцидент начался неожиданно: несколько учеников пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. Все пострадавшие рассказали, что пили воду кулера, вкус которой показался им странным. Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины происшествия. В частности, произведены заборы воды из кулеров, суточной пробы питания, взяты анализы у работников пищеблока, сообщает Lenta.ru.
«Норовирус — чрезвычайно заразный возбудитель, — объясняет Савелий Базаров. — Он может распространяться через пищу, воду и даже при контакте с зараженными поверхностями. Кулер мог стать идеальной средой для передачи вируса, если не соблюдались санитарные нормы при его обслуживании. Но что на самом деле послужило причиной отравления, покажут исследования».
Что такое норовирус
Норовирус — это род вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции. Он известен своей устойчивостью во внешней среде и высокой заразностью. Вирус способен сохраняться на предметах обихода, поверхностях и даже в воде продолжительное время.
«Норовирус интересен тем, что для заражения достаточно очень малого количества вирусных частиц, — уточняет доктор Базаров. — Иммунитет после перенесенной инфекции нестойкий, и человек может заболеть повторно. Особенно уязвимы дети, чей иммунитет еще не до конца сформирован».
Симптомы норовирусной инфекции обычно проявляются спустя 12–48 часов после заражения и включают сильную тошноту, многократную рвоту, диарею, боли в животе и иногда повышение температуры. У детей заболевание может протекать тяжелее из-за риска быстрого обезвоживания организма.
Опасно ли пить воду из кулера
«Пить воду из кулера безопасно только в том случае, если уверены в строгости соблюдения санитарных норм по отношению к нему, — отмечает врач. — Кулер должен регулярно и стабильно чиститься и дезинфицироваться, вода должна быть сертифицированной и проверенной. Если есть какие-либо сомнения, подозрения и тому подобное в качестве воды или обслуживании оборудования, тогда, вероятно, лучше всего будет воздержаться от его использования».
Врач рекомендует давать детям воду из дома, используя индивидуальные бутылки. Это позволит контролировать качество потребляемой жидкости и снизит риск заражения.
«Не менее важно обучить детей правилам личной гигиены, — подчеркивает врач-инфекционист. — Регулярное мытье рук с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета, снизит риск заболевания, мыло поможет смыть плохие микробы. Но также нужно помнить еще и что дети часто касаются лица, кто-то даже ест руками, например, хлеб или шоколадки — от этого тоже стоит отучать».
Что делать, если у ребенка появились симптомы
При первых признаках кишечной инфекции необходимо действовать быстро. Доктор Базаров советует: «Если вы заметили, что ребенок жалуется на боли в животе или увидели, что у него началась рвота, диарея, то точно не пускайте его в школу, а идите к врачу. Если ребенок пойдет в школу, то может заразить и других».
Важно обеспечить ребенку обильное питье. «Норовирус сильно обезвоживает, особенно детей, — предупреждает врач. — Давайте пить небольшими порциями, но часто. Это может быть чистая вода, слабый чай или специальные растворы, которые помогут восстановить баланс электролитов».
Питание в этот период должно быть щадящим для пищеварительной системы. «Не стоит заставлять ребенка есть, если он не хочет, — советует Базаров. — Когда аппетит вернется, предложите легкие блюда: каши на воде, отварные овощи, нежирное мясо. Нужно обходиться первое время без жирной пищи».
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