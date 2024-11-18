Зеленский внезапно посетил еще один город в зоне СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в город Покровск (российское название — Красноармейск) поздравил своих солдат, отметил лучших из них, а также заслушал доклады командиров ВСУ. Сейчас он заявил, что находится в Купянске. Об этом глава написал в своем telegram-канале.
«Сейчас в Купянске. Был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят — наших воинов — с Днем сержанта. Имел честь отметить государственными наградами лучших воинов — проявивших себя в боях. Заслушал доклад наших командиров», — написал Зеленский. Он отметил, что благодарен работе всех сержантов, всех подразделений.
Зеленский ранее уже отмечал, что экстренно посетил Покровск. Он назвал обстановку на этом направлении сложной для ВСУ.
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