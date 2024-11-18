Зеленский внезапно посетил еще один город в зоне СВО

Зеленский заявил, что находится в Купянске

18 ноября 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поздравил офицеров в Покровске, об этом написал сам глава Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в город Покровск (российское название — Красноармейск) поздравил своих солдат, отметил лучших из них, а также заслушал доклады командиров ВСУ. Сейчас он заявил, что находится в Купянске. Об этом глава написал в своем telegram-канале. «Сейчас в Купянске. Был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят — наших воинов — с Днем сержанта. Имел честь отметить государственными наградами лучших воинов — проявивших себя в боях. Заслушал доклад наших командиров», — написал Зеленский. Он отметил, что благодарен работе всех сержантов, всех подразделений. Зеленский ранее уже отмечал, что экстренно посетил Покровск. Он назвал обстановку на этом направлении сложной для ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в город Покровск (российское название — Красноармейск) поздравил своих солдат, отметил лучших из них, а также заслушал доклады командиров ВСУ. Сейчас он заявил, что находится в Купянске. Об этом глава написал в своем telegram-канале. «Сейчас в Купянске. Был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят — наших воинов — с Днем сержанта. Имел честь отметить государственными наградами лучших воинов — проявивших себя в боях. Заслушал доклад наших командиров», — написал Зеленский. Он отметил, что благодарен работе всех сержантов, всех подразделений. Зеленский ранее уже отмечал, что экстренно посетил Покровск. Он назвал обстановку на этом направлении сложной для ВСУ.