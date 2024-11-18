Зеленский экстренно прибыл в Покровск

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Владимир Зеленский прибыл в Красноармейск (Покровск) для встречи с военными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский экстренно прибыл в Красноармейск (Покровск) в ДНР. На покровском направлении в настоящий момент находится российская армия, на подступах к городу.

«Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая обороняет город», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Лидер страны также опубликовал ролик на канале, где видно, как он награждает своих военных. Зеленский обозначил, что покровское направление является одним из напряженных фронтовых участков.

В Минобороны РФ отметили, что российские военные освободили поселок Новоалексеевка в ДНР, который расположен примерно в 13 километрах от Красноармейска. Бойцы ВС РФ теперь могут продвигаться к северу, в сторону Красноармейска, передает MK.RU.

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Украинский лидер Владимир Зеленский экстренно прибыл в Красноармейск (Покровск) в ДНР. На покровском направлении в настоящий момент находится российская армия, на подступах к городу. «Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая обороняет город», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Лидер страны также опубликовал ролик на канале, где видно, как он награждает своих военных. Зеленский обозначил, что покровское направление является одним из напряженных фронтовых участков. В Минобороны РФ отметили, что российские военные освободили поселок Новоалексеевка в ДНР, который расположен примерно в 13 километрах от Красноармейска. Бойцы ВС РФ теперь могут продвигаться к северу, в сторону Красноармейска, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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