Зеленский экстренно прибыл в Покровск

18 ноября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прибыл в Красноармейск (Покровск) для встречи с военными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский экстренно прибыл в Красноармейск (Покровск) в ДНР. На покровском направлении в настоящий момент находится российская армия, на подступах к городу. «Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая обороняет город», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Лидер страны также опубликовал ролик на канале, где видно, как он награждает своих военных. Зеленский обозначил, что покровское направление является одним из напряженных фронтовых участков. В Минобороны РФ отметили, что российские военные освободили поселок Новоалексеевка в ДНР, который расположен примерно в 13 километрах от Красноармейска. Бойцы ВС РФ теперь могут продвигаться к северу, в сторону Красноармейска, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский экстренно прибыл в Красноармейск (Покровск) в ДНР. На покровском направлении в настоящий момент находится российская армия, на подступах к городу. «Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая обороняет город», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Лидер страны также опубликовал ролик на канале, где видно, как он награждает своих военных. Зеленский обозначил, что покровское направление является одним из напряженных фронтовых участков. В Минобороны РФ отметили, что российские военные освободили поселок Новоалексеевка в ДНР, который расположен примерно в 13 километрах от Красноармейска. Бойцы ВС РФ теперь могут продвигаться к северу, в сторону Красноармейска, передает MK.RU.