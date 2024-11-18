Зеленский экстренно прибыл в Покровск

Украинский лидер Владимир Зеленский экстренно прибыл в Красноармейск (Покровск) в ДНР. На покровском направлении в настоящий момент находится российская армия, на подступах к городу.
«Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая обороняет город», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Лидер страны также опубликовал ролик на канале, где видно, как он награждает своих военных. Зеленский обозначил, что покровское направление является одним из напряженных фронтовых участков.
В Минобороны РФ отметили, что российские военные освободили поселок Новоалексеевка в ДНР, который расположен примерно в 13 километрах от Красноармейска. Бойцы ВС РФ теперь могут продвигаться к северу, в сторону Красноармейска, передает
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