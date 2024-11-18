Апелляционный суд не стал менять решение о взыскании с пермских евангелистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спор ведется вокруг использования площадей пермского ДК
Спор ведется вокруг использования площадей пермского ДК Фото:

Апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей. Резолютивная часть дела опубликована в сводной картотеке арбитража. Иск департамента земельных отношений мэрии Перми к религиозной организации был удовлетворен в июне.

«Суд согласился с доводами представителей мэрии, что денежные средства епархиальное управление задолжало за использование участка под ДК Ленина и прилегающей к нему территории. С ответчика взыскивают 10,4 млн рублей неосновательного обогащения и 3,5 млн — за пользование чужими денежными средствами», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В «Новом завете» считают, что ничего не должны, поскольку не заключали с властями договор аренды.

В 2025 году городской дом культуры евангелистам продало руководство «Мотовилихинских заводов». В октябре текущего года было принято решение о выкупе ДК. Таким образом, инсайд URA.RU о том, что спорный объект перейдет в собственность города, подтвердился.

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Апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей. Резолютивная часть дела опубликована в сводной картотеке арбитража. Иск департамента земельных отношений мэрии Перми к религиозной организации был удовлетворен в июне. «Суд согласился с доводами представителей мэрии, что денежные средства епархиальное управление задолжало за использование участка под ДК Ленина и прилегающей к нему территории. С ответчика взыскивают 10,4 млн рублей неосновательного обогащения и 3,5 млн — за пользование чужими денежными средствами», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В «Новом завете» считают, что ничего не должны, поскольку не заключали с властями договор аренды. В 2025 году городской дом культуры евангелистам продало руководство «Мотовилихинских заводов». В октябре текущего года было принято решение о выкупе ДК. Таким образом, инсайд URA.RU о том, что спорный объект перейдет в собственность города, подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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