Апелляционный суд не стал менять решение о взыскании с пермских евангелистов

Апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей. Резолютивная часть дела опубликована в сводной картотеке арбитража. Иск департамента земельных отношений мэрии Перми к религиозной организации был удовлетворен в июне.
«Суд согласился с доводами представителей мэрии, что денежные средства епархиальное управление задолжало за использование участка под ДК Ленина и прилегающей к нему территории. С ответчика взыскивают 10,4 млн рублей неосновательного обогащения и 3,5 млн — за пользование чужими денежными средствами», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В «Новом завете» считают, что ничего не должны, поскольку не заключали с властями договор аренды.
В 2025 году городской дом культуры евангелистам продало руководство «Мотовилихинских заводов». В октябре текущего года было принято решение о выкупе ДК. Таким образом, инсайд URA.RU о том, что спорный объект перейдет в собственность города, подтвердился.
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