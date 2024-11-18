Руководство ВСУ обманом отправило военнослужащих на линию боевого столкновения из-за дефицита личного состава. Об этом сообщил пленный украинский боец Виктор Шпилевой.
«Привезли нас ночью в село Шевченко, сказали, что будем отдыхать, а потом передумали. Сказали, что людей не хватает и надо на позиции. Быстро выкинули наши вещи, и БПМ умчалась. Нас дроном перевели через пути и сказали окапываться», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале слова Шпилевого.
Пленный рассказал, что он прибыл в территориальный центр комплектации, где намеревался обновить свои данные. Однако там ему выдали повестку и без подготовки отправили на передовую из-за нехватки бойцов в ВСУ. По словам Шпилевого, командование не предоставило бойцам достаточно информации и отправило в эпицентр боевых действий.
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