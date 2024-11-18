Боец ВСУ рассказал, как его обмануло командование

Пленный боец ВСУ: украинское командование отправило в бой без подготовки
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Командование ВСУ отправило бойцов на поле боя без подготовки
Командование ВСУ отправило бойцов на поле боя без подготовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководство ВСУ обманом отправило военнослужащих на линию боевого столкновения из-за дефицита личного состава. Об этом сообщил пленный украинский боец Виктор Шпилевой.

«Привезли нас ночью в село Шевченко, сказали, что будем отдыхать, а потом передумали. Сказали, что людей не хватает и надо на позиции. Быстро выкинули наши вещи, и БПМ умчалась. Нас дроном перевели через пути и сказали окапываться», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале слова Шпилевого.

Пленный рассказал, что он прибыл в территориальный центр комплектации, где намеревался обновить свои данные. Однако там ему выдали повестку и без подготовки отправили на передовую из-за нехватки бойцов в ВСУ. По словам Шпилевого, командование не предоставило бойцам достаточно информации и отправило в эпицентр боевых действий. 

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Руководство ВСУ обманом отправило военнослужащих на линию боевого столкновения из-за дефицита личного состава. Об этом сообщил пленный украинский боец Виктор Шпилевой. «Привезли нас ночью в село Шевченко, сказали, что будем отдыхать, а потом передумали. Сказали, что людей не хватает и надо на позиции. Быстро выкинули наши вещи, и БПМ умчалась. Нас дроном перевели через пути и сказали окапываться», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале слова Шпилевого. Пленный рассказал, что он прибыл в территориальный центр комплектации, где намеревался обновить свои данные. Однако там ему выдали повестку и без подготовки отправили на передовую из-за нехватки бойцов в ВСУ. По словам Шпилевого, командование не предоставило бойцам достаточно информации и отправило в эпицентр боевых действий. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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