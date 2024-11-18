Нетаньяху заявил об ударе по ядерному объекту Ирана

19 ноября 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Удар по компоненту иранской ядерной программы не привел к ее полной остановке, сообщил Нетаньяху Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль недавно атаковал объект, являющийся частью иранской ядерной программы. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете. Эта информация была озвучена на заседании парламента и транслировалась национальным телеканалом. «Это не секрет. В ходе атаки был поражен определенный компонент их ядерной программы», — подчеркнул Нетаньяху. Тем не менее, он не уточнил, какой конкретно объект был атакован в рамках этой операции. Как добавил премьер-министр, удар по компоненту иранской ядерной программы не привел к ее полной остановке. Нетаньяху отметил, что, несмотря на замедление программы, Иран продолжает прогрессировать в области обогащения урана. Помимо этого, он упомянул, что Израиль также серьезно подорвал возможности Ирана по производству баллистических ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль недавно атаковал объект, являющийся частью иранской ядерной программы. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете. Эта информация была озвучена на заседании парламента и транслировалась национальным телеканалом. «Это не секрет. В ходе атаки был поражен определенный компонент их ядерной программы», — подчеркнул Нетаньяху. Тем не менее, он не уточнил, какой конкретно объект был атакован в рамках этой операции. Как добавил премьер-министр, удар по компоненту иранской ядерной программы не привел к ее полной остановке. Нетаньяху отметил, что, несмотря на замедление программы, Иран продолжает прогрессировать в области обогащения урана. Помимо этого, он упомянул, что Израиль также серьезно подорвал возможности Ирана по производству баллистических ракет.