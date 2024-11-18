18 ноября 2024

Нетаньяху заявил об ударе по ядерному объекту Ирана

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Удар по компоненту иранской ядерной программы не привел к ее полной остановке, сообщил Нетаньяху Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израиль недавно атаковал объект, являющийся частью иранской ядерной программы. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете. Эта информация была озвучена на заседании парламента и транслировалась национальным телеканалом.

«Это не секрет. В ходе атаки был поражен определенный компонент их ядерной программы», — подчеркнул Нетаньяху. Тем не менее, он не уточнил, какой конкретно объект был атакован в рамках этой операции.

Как добавил премьер-министр, удар по компоненту иранской ядерной программы не привел к ее полной остановке. Нетаньяху отметил, что, несмотря на замедление программы, Иран продолжает прогрессировать в области обогащения урана. Помимо этого, он упомянул, что Израиль также серьезно подорвал возможности Ирана по производству баллистических ракет.

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Израиль недавно атаковал объект, являющийся частью иранской ядерной программы. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете. Эта информация была озвучена на заседании парламента и транслировалась национальным телеканалом. «Это не секрет. В ходе атаки был поражен определенный компонент их ядерной программы», — подчеркнул Нетаньяху. Тем не менее, он не уточнил, какой конкретно объект был атакован в рамках этой операции. Как добавил премьер-министр, удар по компоненту иранской ядерной программы не привел к ее полной остановке. Нетаньяху отметил, что, несмотря на замедление программы, Иран продолжает прогрессировать в области обогащения урана. Помимо этого, он упомянул, что Израиль также серьезно подорвал возможности Ирана по производству баллистических ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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