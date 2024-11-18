Нетаньяху заявил об ударе по ядерному объекту Ирана

Израиль недавно атаковал объект, являющийся частью иранской ядерной программы. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете. Эта информация была озвучена на заседании парламента и транслировалась национальным телеканалом.
«Это не секрет. В ходе атаки был поражен определенный компонент их ядерной программы», — подчеркнул Нетаньяху. Тем не менее, он не уточнил, какой конкретно объект был атакован в рамках этой операции.
Как добавил премьер-министр, удар по компоненту иранской ядерной программы не привел к ее полной остановке. Нетаньяху отметил, что, несмотря на замедление программы, Иран продолжает прогрессировать в области обогащения урана. Помимо этого, он упомянул, что Израиль также серьезно подорвал возможности Ирана по производству баллистических ракет.
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