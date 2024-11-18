Стрелявшую в машину челябинку наказали за хулиганство

19 ноября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Челябинка нажала на спусковой крючок случайно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске задержали подозреваемую в стрельбе по автомобилю. Полицейские считают, что 26-летняя девушка действовала из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «В отдел полиции поступило сообщение о повреждении авто по улице Островского. Было установлено, что это произошло в результате выстрела из окна одного из близлежащих домов. Сотрудники выяснили адрес и задержали подозреваемую. В отношении нее составили административный протокол за мелкое хулиганство», — рассказали в Главке МВД по Челябинской области. Как объяснила сама стрелявшая, пистолет она приобрела для самообороны. Выстрел же произошел случайно, когда девушка начала демонстрировать приобретение подруге. Как URA.RU писало ранее, расстрелявшему окна квартиры жителю Перми выписали штраф в размере около 300 тысяч рублей. Палить по соседнему дому он начал ради развлечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске задержали подозреваемую в стрельбе по автомобилю. Полицейские считают, что 26-летняя девушка действовала из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «В отдел полиции поступило сообщение о повреждении авто по улице Островского. Было установлено, что это произошло в результате выстрела из окна одного из близлежащих домов. Сотрудники выяснили адрес и задержали подозреваемую. В отношении нее составили административный протокол за мелкое хулиганство», — рассказали в Главке МВД по Челябинской области. Как объяснила сама стрелявшая, пистолет она приобрела для самообороны. Выстрел же произошел случайно, когда девушка начала демонстрировать приобретение подруге. Как URA.RU писало ранее, расстрелявшему окна квартиры жителю Перми выписали штраф в размере около 300 тысяч рублей. Палить по соседнему дому он начал ради развлечения.