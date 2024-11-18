Песков назвал разрешение Байдена «безрассудным»

Решение США разрешить Киеву бить вглубь России дальнобойным оружием безрассудно и повышает уровень вовлеченности Штатов в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение, качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — заявил Песков ТАСС, комментируя сообщение из ФРГ. Он добавил, что Россия не оставит это решение без ответных действий.
Ранее кабинет министров ФРГ заявил, что решение Штатов не повлияет на позицию канцлера Германии Олафа Шольца. Он неоднократно говорил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, чтобы не привести к эскалации конфликта.
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