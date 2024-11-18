Боррель: Киев получил разрешение США на удары вглубь РФ

19 ноября 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Борреля не впечатлил разрешенный для нанесения ударов по РФ радиус Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Соединенные Штаты предоставили Украине разрешение на осуществление ударов по территории Российской Федерации. Об этом заявил глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель. Он одобрил пуск на расстояние до 300 километров. «Да, администрация президента США Джо Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего», — передает РИА Новости слова Борреля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС. Боррель добавил, что не впечатлен обозначенным радиусом. Также он указал, что не обладает информацией, почему решение было принято сейчас, а не до выборов. Ранее Италия не дала Киеву разрешение использовать итальянское дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. В ООН заявили о необходимости обеспечить безопасность гражданских лиц в случае атаки на РФ. Директор по коммуникациям переходной команды Дональда Трампа Стивен Чунг отметил, что Трамп может привести обе стороны конфликта за стол переговоров, передает НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты предоставили Украине разрешение на осуществление ударов по территории Российской Федерации. Об этом заявил глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель. Он одобрил пуск на расстояние до 300 километров. «Да, администрация президента США Джо Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего», — передает РИА Новости слова Борреля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС. Боррель добавил, что не впечатлен обозначенным радиусом. Также он указал, что не обладает информацией, почему решение было принято сейчас, а не до выборов. Ранее Италия не дала Киеву разрешение использовать итальянское дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. В ООН заявили о необходимости обеспечить безопасность гражданских лиц в случае атаки на РФ. Директор по коммуникациям переходной команды Дональда Трампа Стивен Чунг отметил, что Трамп может привести обе стороны конфликта за стол переговоров, передает НСН.