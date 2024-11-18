18 ноября 2024

РФ предоставила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, оон, генеральная ассамблея, генассамблея, stock
ООН рассмотрит документы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе Фото:

Москва представила в Международный суд ООН документы, обвиняющие Украину в геноциде в Донбассе. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«18 ноября в 20:00 по московскому времени РФ представила в Международный суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе», — указали в дипведомстве. Переданный в суд документ, именуемый контрмеморандумом Российской Федерации, содержит 522 страницы текста и более 10 тысяч страниц приложений.

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало ранее засекреченные материалы о преступлениях нацистов в период 1941—1943 годов, передает RT. Документы, связанные с историей шахты 4/4-бис в Донецке, где фашисты совершали массовые репрессии, будут переданы в музей Великой Отечественной войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва представила в Международный суд ООН документы, обвиняющие Украину в геноциде в Донбассе. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «18 ноября в 20:00 по московскому времени РФ представила в Международный суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе», — указали в дипведомстве. Переданный в суд документ, именуемый контрмеморандумом Российской Федерации, содержит 522 страницы текста и более 10 тысяч страниц приложений. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало ранее засекреченные материалы о преступлениях нацистов в период 1941—1943 годов, передает RT. Документы, связанные с историей шахты 4/4-бис в Донецке, где фашисты совершали массовые репрессии, будут переданы в музей Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...