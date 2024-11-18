РФ предоставила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

19 ноября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

ООН рассмотрит документы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе Фото: Официальный сайт президента Украины Москва представила в Международный суд ООН документы, обвиняющие Украину в геноциде в Донбассе. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «18 ноября в 20:00 по московскому времени РФ представила в Международный суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе», — указали в дипведомстве. Переданный в суд документ, именуемый контрмеморандумом Российской Федерации, содержит 522 страницы текста и более 10 тысяч страниц приложений. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало ранее засекреченные материалы о преступлениях нацистов в период 1941—1943 годов, передает RT. Документы, связанные с историей шахты 4/4-бис в Донецке, где фашисты совершали массовые репрессии, будут переданы в музей Великой Отечественной войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва представила в Международный суд ООН документы, обвиняющие Украину в геноциде в Донбассе. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «18 ноября в 20:00 по московскому времени РФ представила в Международный суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе», — указали в дипведомстве. Переданный в суд документ, именуемый контрмеморандумом Российской Федерации, содержит 522 страницы текста и более 10 тысяч страниц приложений. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало ранее засекреченные материалы о преступлениях нацистов в период 1941—1943 годов, передает RT. Документы, связанные с историей шахты 4/4-бис в Донецке, где фашисты совершали массовые репрессии, будут переданы в музей Великой Отечественной войны.