РФ предоставила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

Москва представила в Международный суд ООН документы, обвиняющие Украину в геноциде в Донбассе. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
«18 ноября в 20:00 по московскому времени РФ представила в Международный суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе», — указали в дипведомстве. Переданный в суд документ, именуемый контрмеморандумом Российской Федерации, содержит 522 страницы текста и более 10 тысяч страниц приложений.
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало ранее засекреченные материалы о преступлениях нацистов в период 1941—1943 годов, передает RT. Документы, связанные с историей шахты 4/4-бис в Донецке, где фашисты совершали массовые репрессии, будут переданы в музей Великой Отечественной войны.
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