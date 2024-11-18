18 ноября 2024

Умеров сообщил о наращивании производства ракет на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Умеров рассказал, что Украина наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров.

«Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 „Нептун“ с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — поделился Рустем Умеров в своем telegram-канале. Также он сообщил о разработке новых типов вооружений, включая ракеты-дроны «Паляниця» и другие виды беспилотников.

В ходе своего визита в Киев, глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT. В рамках этой встречи Боррель заверил, что ЕС выполнит свои обязательства по поставке украинским вооруженным силам миллиона артиллерийских снарядов до окончания текущего года.

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Украина наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров. «Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 „Нептун“ с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — поделился Рустем Умеров в своем telegram-канале. Также он сообщил о разработке новых типов вооружений, включая ракеты-дроны «Паляниця» и другие виды беспилотников. В ходе своего визита в Киев, глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT. В рамках этой встречи Боррель заверил, что ЕС выполнит свои обязательства по поставке украинским вооруженным силам миллиона артиллерийских снарядов до окончания текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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