Умеров сообщил о наращивании производства ракет на Украине

Украина наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров.
«Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 „Нептун“ с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — поделился Рустем Умеров в своем telegram-канале. Также он сообщил о разработке новых типов вооружений, включая ракеты-дроны «Паляниця» и другие виды беспилотников.
В ходе своего визита в Киев, глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT. В рамках этой встречи Боррель заверил, что ЕС выполнит свои обязательства по поставке украинским вооруженным силам миллиона артиллерийских снарядов до окончания текущего года.
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