18 ноября 2024

В Европе сообщили о повреждении второго подводного кабеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Подводный кабель связи между Литвой и Швецией, принадлежащий литовскому оператору Telia, был оборван, как сообщил Андрюс Шемешкявичус, глава технологического отдела компании, в эфире LRT. Событие произошло около 10 утра 17 ноября, и было обнаружено после того, как пропала связь.

Андрюс Шемешкявичус выразил мнение, что причиной обрыва могло стать неправильное использование якоря судном. «Эти неудачи обычно связаны с… судоходством, когда где-то на мелководье, недалеко от берега, какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, может зацепить трос и порвать его», — объясняет он. Однако кабель уже имел историю неисправностей, хотя диверсий зафиксировано не было.

Кроме того, поврежденный кабель пересекается с другим европейским кабелем связи между Финляндией и Германией, что стало известно 18 ноября. По словам Шемешкявичуса, факт одновременного повреждения обоих кабелей на одной территории указывает на возможность более серьезного инцидента, чем случайное повреждение от якоря судна.

Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи в Балтике. Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой.

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Подводный кабель связи между Литвой и Швецией, принадлежащий литовскому оператору Telia, был оборван, как сообщил Андрюс Шемешкявичус, глава технологического отдела компании, в эфире LRT. Событие произошло около 10 утра 17 ноября, и было обнаружено после того, как пропала связь. Андрюс Шемешкявичус выразил мнение, что причиной обрыва могло стать неправильное использование якоря судном. «Эти неудачи обычно связаны с… судоходством, когда где-то на мелководье, недалеко от берега, какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, может зацепить трос и порвать его», — объясняет он. Однако кабель уже имел историю неисправностей, хотя диверсий зафиксировано не было. Кроме того, поврежденный кабель пересекается с другим европейским кабелем связи между Финляндией и Германией, что стало известно 18 ноября. По словам Шемешкявичуса, факт одновременного повреждения обоих кабелей на одной территории указывает на возможность более серьезного инцидента, чем случайное повреждение от якоря судна. Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи в Балтике. Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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