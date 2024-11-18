В Европе сообщили о повреждении второго подводного кабеля

Подводный кабель связи между Литвой и Швецией, принадлежащий литовскому оператору Telia, был оборван, как сообщил Андрюс Шемешкявичус, глава технологического отдела компании, в эфире LRT. Событие произошло около 10 утра 17 ноября, и было обнаружено после того, как пропала связь.
Андрюс Шемешкявичус выразил мнение, что причиной обрыва могло стать неправильное использование якоря судном. «Эти неудачи обычно связаны с… судоходством, когда где-то на мелководье, недалеко от берега, какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, может зацепить трос и порвать его», — объясняет он. Однако кабель уже имел историю неисправностей, хотя диверсий зафиксировано не было.
Кроме того, поврежденный кабель пересекается с другим европейским кабелем связи между Финляндией и Германией, что стало известно 18 ноября. По словам Шемешкявичуса, факт одновременного повреждения обоих кабелей на одной территории указывает на возможность более серьезного инцидента, чем случайное повреждение от якоря судна.
Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи в Балтике. Компания Cinia, подчеркивает, что данный кабель является единственным подводным каналом связи, который соединяет Финляндию с Центральной Европой.
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