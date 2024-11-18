Президент Абхазии Бжания уходит в отставку

19 ноября 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Протокол подписан по итогам переговоров с оппозицией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики.