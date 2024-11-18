Президент Абхазии Бжания уходит в отставку

Протокол подписан по итогам переговоров с оппозицией
Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики.
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