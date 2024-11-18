18 ноября 2024

Президент Абхазии Бжания уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, бжания алан
Протокол подписан по итогам переговоров с оппозицией Фото:

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики.

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Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом говорится в протоколе, который был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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