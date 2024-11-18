18 ноября 2024

Оппозиция заявила об отставке президента Абхазии

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Совещение с Патрушевым. Курган, совещание, чиновник, портфель, главы, заседание
Переговоры оппозиции с властями республики завершились Фото:
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Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства страны Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом заявил оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.

Оппозиция хочет создать временное правительство, Бжания не планирует отдавать власть: что происходит в Абхазии

«В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — пояснил Адгур Ардзинба в беседе с «Интерфаксом». В протоколе, подписанном по итогу переговоров оппозиции с властями, также сказано, что свой пост покинет глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Протесты в Абхазии начались в ноябре. Поводом для народного волнения послужила ратификация с Россией о реализации российскими компаниями своих проектов на территории республики. Представители оппозиции объявили, что планируют создать временный кабинет министров в случае досрочного ухода с поста Бжания. Подробности конфликта — в материале URA.RU.

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Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства страны Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом заявил оппозиционный лидер Адгур Ардзинба. «В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — пояснил Адгур Ардзинба в беседе с «Интерфаксом». В протоколе, подписанном по итогу переговоров оппозиции с властями, также сказано, что свой пост покинет глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Протесты в Абхазии начались в ноябре. Поводом для народного волнения послужила ратификация с Россией о реализации российскими компаниями своих проектов на территории республики. Представители оппозиции объявили, что планируют создать временный кабинет министров в случае досрочного ухода с поста Бжания. Подробности конфликта — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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