Оппозиция заявила об отставке президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства страны Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом заявил оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.
«В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — пояснил Адгур Ардзинба в беседе с «Интерфаксом». В протоколе, подписанном по итогу переговоров оппозиции с властями, также сказано, что свой пост покинет глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.
Протесты в Абхазии начались в ноябре. Поводом для народного волнения послужила ратификация с Россией о реализации российскими компаниями своих проектов на территории республики. Представители оппозиции объявили, что планируют создать временный кабинет министров в случае досрочного ухода с поста Бжания. Подробности конфликта — в материале URA.RU.
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