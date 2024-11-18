Оппозиция заявила об отставке президента Абхазии

19 ноября 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства страны Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом заявил оппозиционный лидер Адгур Ардзинба. «В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — пояснил Адгур Ардзинба в беседе с «Интерфаксом». В протоколе, подписанном по итогу переговоров оппозиции с властями, также сказано, что свой пост покинет глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Протесты в Абхазии начались в ноябре. Поводом для народного волнения послужила ратификация с Россией о реализации российскими компаниями своих проектов на территории республики. Представители оппозиции объявили, что планируют создать временный кабинет министров в случае досрочного ухода с поста Бжания. Подробности конфликта — в материале URA.RU.