Жители Северной Европы получили рекомендации по подготовке к возможным кризисным ситуациям, включая ядерную войну. В Швеции, Финляндии и Норвегии были распространены брошюры с подробным списком необходимых запасов, таких как питьевая вода, консервы, лекарства, туалетная бумага и другие предметы первой необходимости.
«Мы разослали 2,2 миллиона бумажных экземпляров — по одному экземпляру в каждую семью в Норвегии», — приводит заявление Туре Камфьорд, отвечающий за кампанию по самоподготовке в Норвежском управлении гражданской защиты, издание The Sun. Список рекомендованных к запасу товаров включает в себя фонарики, свечи, консервы, туалетную бумагу, полное топливо в автомобиле и даже таблетки йода на случай ядерной атаки.
В документе объемом в 32 страницы, снабженном наглядными иллюстрациями, представлен анализ угроз, которым, как утверждается, подвержены страны. В числе опасностей указываются военные конфликты, природные катастрофы, а также кибератаки и акты терроризма.
После окончания Второй мировой войны Швеция постепенно уменьшала объемы финансирования военных нужд. Однако с началом спецоперации РФ на Украине они снова начали укрепление оборонительных способностей. Финляндия на протяжении многих лет поддерживала высокий уровень военной готовности из-за протяженной границы с Россией и сложных исторических отношений с Советским Союзом в период Второй мировой войны. Кроме того, жители Финляндии стали осознавать необходимость подготовки к возможности проведения нескольких дней без электроснабжения в условиях экстремально низких для них зимних температур, достигающих -20 °C.
Длительное время президент США Джо Байден не реагировал на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о разрешении использования западного оружия на территории России, опасаясь усугубления конфликта. Тем не менее, за два месяца до завершения своего президентского срока, Байден одобрил данную меру. Швеция и Финляндия, которые совсем недавно вступили в НАТО, выразили опасения по поводу возможных ответных шагов со стороны России на решение Байдена. По этой причине они могли начать оборонительную подготовку.
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