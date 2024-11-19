Жителей Северной Европы призвали запасать туалетную бумагу и консервы на случай войны

Жители стран Северной Европы получили брошюры на случай ядерной войны
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейцам разослали инструкции, как запастись продовольствием на фоне распространяющихся опасений конфликта с Россией
Европейцам разослали инструкции, как запастись продовольствием на фоне распространяющихся опасений конфликта с Россией Фото:

Жители Северной Европы получили рекомендации по подготовке к возможным кризисным ситуациям, включая ядерную войну. В Швеции, Финляндии и Норвегии были распространены брошюры с подробным списком необходимых запасов, таких как питьевая вода, консервы, лекарства, туалетная бумага и другие предметы первой необходимости.

«Мы разослали 2,2 миллиона бумажных экземпляров — по одному экземпляру в каждую семью в Норвегии», — приводит заявление Туре Камфьорд, отвечающий за кампанию по самоподготовке в Норвежском управлении гражданской защиты, издание The Sun. Список рекомендованных к запасу товаров включает в себя фонарики, свечи, консервы, туалетную бумагу, полное топливо в автомобиле и даже таблетки йода на случай ядерной атаки.

В документе объемом в 32 страницы, снабженном наглядными иллюстрациями, представлен анализ угроз, которым, как утверждается, подвержены страны. В числе опасностей указываются военные конфликты, природные катастрофы, а также кибератаки и акты терроризма.

После окончания Второй мировой войны Швеция постепенно уменьшала объемы финансирования военных нужд. Однако с началом спецоперации РФ на Украине они снова начали укрепление оборонительных способностей. Финляндия на протяжении многих лет поддерживала высокий уровень военной готовности из-за протяженной границы с Россией и сложных исторических отношений с Советским Союзом в период Второй мировой войны. Кроме того, жители Финляндии стали осознавать необходимость подготовки к возможности проведения нескольких дней без электроснабжения в условиях экстремально низких для них зимних температур, достигающих -20 °C.

Длительное время президент США Джо Байден не реагировал на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о разрешении использования западного оружия на территории России, опасаясь усугубления конфликта. Тем не менее, за два месяца до завершения своего президентского срока, Байден одобрил данную меру. Швеция и Финляндия, которые совсем недавно вступили в НАТО, выразили опасения по поводу возможных ответных шагов со стороны России на решение Байдена. По этой причине они могли начать оборонительную подготовку.

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Жители Северной Европы получили рекомендации по подготовке к возможным кризисным ситуациям, включая ядерную войну. В Швеции, Финляндии и Норвегии были распространены брошюры с подробным списком необходимых запасов, таких как питьевая вода, консервы, лекарства, туалетная бумага и другие предметы первой необходимости. «Мы разослали 2,2 миллиона бумажных экземпляров — по одному экземпляру в каждую семью в Норвегии», — приводит заявление Туре Камфьорд, отвечающий за кампанию по самоподготовке в Норвежском управлении гражданской защиты, издание The Sun. Список рекомендованных к запасу товаров включает в себя фонарики, свечи, консервы, туалетную бумагу, полное топливо в автомобиле и даже таблетки йода на случай ядерной атаки. В документе объемом в 32 страницы, снабженном наглядными иллюстрациями, представлен анализ угроз, которым, как утверждается, подвержены страны. В числе опасностей указываются военные конфликты, природные катастрофы, а также кибератаки и акты терроризма. После окончания Второй мировой войны Швеция постепенно уменьшала объемы финансирования военных нужд. Однако с началом спецоперации РФ на Украине они снова начали укрепление оборонительных способностей. Финляндия на протяжении многих лет поддерживала высокий уровень военной готовности из-за протяженной границы с Россией и сложных исторических отношений с Советским Союзом в период Второй мировой войны. Кроме того, жители Финляндии стали осознавать необходимость подготовки к возможности проведения нескольких дней без электроснабжения в условиях экстремально низких для них зимних температур, достигающих -20 °C. Длительное время президент США Джо Байден не реагировал на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о разрешении использования западного оружия на территории России, опасаясь усугубления конфликта. Тем не менее, за два месяца до завершения своего президентского срока, Байден одобрил данную меру. Швеция и Финляндия, которые совсем недавно вступили в НАТО, выразили опасения по поводу возможных ответных шагов со стороны России на решение Байдена. По этой причине они могли начать оборонительную подготовку.
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