У скандального экс-адвоката Пашаева нашли долги на сотни тысяч рублей

Юридическая компания, учредителем которой является обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. В частности, счета компании были заблокированы из-за неуплаты задолженности.
«18 ноября счета компании попали под блокировку за неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности», — сообщает РИА Новости. Отрицательный сальдо на счетах компании составил более 25 тысяч рублей. Кроме того, Пашаев имеет личные налоговые задолженности. Согласно документам, долг Пашаева по налогам превышает 707 тысяч рублей.
Эльман Пашаев, обвиняемый в мошенничестве, ранее был задержан в Москве. Согласно данным следствия, он предложил блогерам Алексею и Елене Блиновским за вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности за неуплату налогов. Также он подозревается в обмане участников специальной военной операции на территории Украины. Бывший адвокат также подозревается в отмывании денег через благотворительный фонд, поддерживающий детские дома, молодежные инициативы и участников специальной операции на Украине.
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