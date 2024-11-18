18 ноября 2024

«Была в наушниках»: в Екатеринбурге машина скорой снесла девушку. Фото

В Екатеринбурге возле метро машина скорой помощи снесла 18-летнюю девушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Пострадавшую госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 19 ноября возле станции метро «Проспект Космонавтов» машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу в наушниках на зеленый и не услышала мигалок реанимобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Водитель машины, двигаясь по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход была в наушниках, спецсигналы не слышала», — следует из сообщения.

Пострадавшую перенесли в другую машину СМП и госпитализировали. В момент аварии скорая перевозила пациента в тяжелом состоянии. Управлял машиной 57-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.

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В Екатеринбурге утром 19 ноября возле станции метро «Проспект Космонавтов» машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу в наушниках на зеленый и не услышала мигалок реанимобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Водитель машины, двигаясь по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход была в наушниках, спецсигналы не слышала», — следует из сообщения. Пострадавшую перенесли в другую машину СМП и госпитализировали. В момент аварии скорая перевозила пациента в тяжелом состоянии. Управлял машиной 57-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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