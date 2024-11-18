В Екатеринбурге утром 19 ноября возле станции метро «Проспект Космонавтов» машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу в наушниках на зеленый и не услышала мигалок реанимобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Водитель машины, двигаясь по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход была в наушниках, спецсигналы не слышала», — следует из сообщения.
Пострадавшую перенесли в другую машину СМП и госпитализировали. В момент аварии скорая перевозила пациента в тяжелом состоянии. Управлял машиной 57-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!