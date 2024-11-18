18 ноября 2024

В челябинском районе меняют карту муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер наградил граждан памятным нагрудным знаком «НАРОДНЫЙ ФРОНТ. ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ». Челябинск, текслер алексей
Губернатор Текслер анонсировал преобразование в округа всех районов области Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области начался процесс преобразования в округ. Об этом 19 ноября URA.RU сообщила председатель районного собрания депутатов Наталья Гусева.

«Советы депутатов сельских поселений назначили даты проведения публичных слушателей по преобразованию района в муниципальный округ. Первые слушания в Куяшском сельском поселении состоятся 22 ноября. В разных поселениях дата слушаний различается, последние слушания состоятся в начале декабря. После проведения публичных слушаний, в случае принятия положительных решений населением, собрание депутатов района выйдет с инициативой о преобразовании к законодательному собранию региона», — сообщила Гусева.

В Кунашакском районе действуют девять советов депутатов сельских поселений и собрание депутатов района. После преобразования останется только собрание депутатов муниципального округа, что позволит сократить расходы на выборы и содержание советов сельских поселений. Сами сельские поселения как отдельные муниципальные образования будут ликвидированы и станут частью единого округа.

О преобразовании всех оставшихся 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер объявил на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. Ранее в округа были преобразованы четыре муниципалитета — Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

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В Кунашакском районе Челябинской области начался процесс преобразования в округ. Об этом 19 ноября URA.RU сообщила председатель районного собрания депутатов Наталья Гусева. «Советы депутатов сельских поселений назначили даты проведения публичных слушателей по преобразованию района в муниципальный округ. Первые слушания в Куяшском сельском поселении состоятся 22 ноября. В разных поселениях дата слушаний различается, последние слушания состоятся в начале декабря. После проведения публичных слушаний, в случае принятия положительных решений населением, собрание депутатов района выйдет с инициативой о преобразовании к законодательному собранию региона», — сообщила Гусева. В Кунашакском районе действуют девять советов депутатов сельских поселений и собрание депутатов района. После преобразования останется только собрание депутатов муниципального округа, что позволит сократить расходы на выборы и содержание советов сельских поселений. Сами сельские поселения как отдельные муниципальные образования будут ликвидированы и станут частью единого округа. О преобразовании всех оставшихся 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер объявил на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. Ранее в округа были преобразованы четыре муниципалитета — Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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