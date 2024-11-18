В Екатеринбурге днем 18 ноября пропала 14-летняя Ерова Бибизулхия. Девочка ушла из дома и не вернулась. На ее поиски вышли сотрудники полиции, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«На момент ухода из дома на ул. Металлургов, 32а, была одета в черные хиджаб, куртку и ботинки. Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные», — следует из сообщения.
Разыскивает пропавшую личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о ее местонахождении можно по телефонам: +7(343)356-42-09 или «102».
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