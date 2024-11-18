18 ноября 2024

В Екатеринбурге силовики объявили в розыск 14-летнюю девочку в хиджабе. Фото

В Екатеринбурге вторые сутки не могут найти 14-летнюю девочку в хиджабе
© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, хиджаб
Ребенок пропал днем 18 ноября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 18 ноября пропала 14-летняя Ерова Бибизулхия. Девочка ушла из дома и не вернулась. На ее поиски вышли сотрудники полиции, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«На момент ухода из дома на ул. Металлургов, 32а, была одета в черные хиджаб, куртку и ботинки. Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные», — следует из сообщения.

Разыскивает пропавшую личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о ее местонахождении можно по телефонам: +7(343)356-42-09 или «102».

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В Екатеринбурге днем 18 ноября пропала 14-летняя Ерова Бибизулхия. Девочка ушла из дома и не вернулась. На ее поиски вышли сотрудники полиции, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «На момент ухода из дома на ул. Металлургов, 32а, была одета в черные хиджаб, куртку и ботинки. Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные», — следует из сообщения. Разыскивает пропавшую личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о ее местонахождении можно по телефонам: +7(343)356-42-09 или «102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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