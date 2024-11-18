18 ноября 2024

Пассажира не пустили на рейс в Кольцово, а потом его скрутили силовики

В Екатеринбурге пассажира не пустили на рейс до Москвы и увезли в отдел полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Пассажира увезли в дежурную часть полиции (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пьяного 35-летнего мужчину не пустили в самолет до Москвы из-за дебоша и конфликта с бортпроводником. На место вызвали силовиков, которые скрутили буйного пассажира и увезли в отдел полиции, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Гражданин распивал алкоголь в одном из кафе аэропорта, а затем направился на посадку. Представитель авиакомпании отказал пассажиру в перелете в связи с тем, что у гражданина имелись явные признаки опьянения. В ответ на замечание мужчина начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью», — следует из сообщения.

После задержания в дежурной части дебошир отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, и теперь ему предстоит выплатить штраф.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово пьяного 35-летнего мужчину не пустили в самолет до Москвы из-за дебоша и конфликта с бортпроводником. На место вызвали силовиков, которые скрутили буйного пассажира и увезли в отдел полиции, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Гражданин распивал алкоголь в одном из кафе аэропорта, а затем направился на посадку. Представитель авиакомпании отказал пассажиру в перелете в связи с тем, что у гражданина имелись явные признаки опьянения. В ответ на замечание мужчина начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью», — следует из сообщения. После задержания в дежурной части дебошир отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, и теперь ему предстоит выплатить штраф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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