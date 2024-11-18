18 ноября 2024

Умер владелец порнобизнеса, вербовавший студентов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание и похороны Игоря Маевского. Екатеринбург , смерть, траур, гвоздики, скорбь, прощание, цветы, утрата
Лидеру порноиндустрии было 37 лет Фото:

В Екатеринбурге умер предполагаемый организатор порноиндустрии, который втягивал в съемки студентов уральских вузов. Уголовное дело в отношении него прекращено, сообщили URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ.

«Уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжелого заболевания», — уточнили в ведомстве. Фигуранту было 37 лет.

Силовики задержали мужчину и его актеров в июле 2023 года. По версии следствия, 14 человек участвовали в трансляциях порнографического контента. Стримы смотрели зрители из Восточной Азии. Для съемок были арендованы коттеджи с несколькими комнатами. Студенты за час получали 1500 рублей и доход от донатов. В группе были строгие правила: к примеру, штрафы за появление на смене в нетрезвом виде. Нарушителей заставляли отрабатывать часы бесплатно.

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В Екатеринбурге умер предполагаемый организатор порноиндустрии, который втягивал в съемки студентов уральских вузов. Уголовное дело в отношении него прекращено, сообщили URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ. «Уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжелого заболевания», — уточнили в ведомстве. Фигуранту было 37 лет. Силовики задержали мужчину и его актеров в июле 2023 года. По версии следствия, 14 человек участвовали в трансляциях порнографического контента. Стримы смотрели зрители из Восточной Азии. Для съемок были арендованы коттеджи с несколькими комнатами. Студенты за час получали 1500 рублей и доход от донатов. В группе были строгие правила: к примеру, штрафы за появление на смене в нетрезвом виде. Нарушителей заставляли отрабатывать часы бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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