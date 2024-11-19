Мигранту-герою, спасавшему екатеринбуржцев из пожара, грозит выдворение из РФ

Гражданина Киргизии, который пострадал, выводя людей во время пожара в екатеринбургской больнице, могут оштрафовать и выдворить из России. Мужчина по имени Султан оказался нелегалом, сообщил URA.RU источник.
«31-летний мужчина работал в Екатеринбурге водителем „Яндекс Такси“. Он проезжал по улице Братьев Быковых, когда увидел горящую поликлинику. Выскочил из машины, бросился помогать тушить пожар, выводил людей. В итоге сам надышался угарным дымом и попал в токсикоцентр с отравлением», — рассказал собеседник агентства.
Оказалось, что мигрант весной нелегально приехал в Россию — он нуждался в работе. Теперь ему грозит наказание по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ». Когда позволит состояние здоровья, Султана ждет опрос, штраф и, возможно, выдворение из страны.
Пожар в поликлинике №2 произошел днем 18 ноября. Во время ремонта на крыше началось возгорание, из здания было эвакуировано 300 человек. Некоторым пришлось прыгать из окон и спускаться вниз по козырьку. Кроме пострадавшего таксиста травму получил еще один человек — рабочий, который сломал ногу.
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