Лепс поднял цены на концерты из-за своей 18-летней невесты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певец Григорий Лепс поднял цены на выступления до 11 миллионов за час, сообщили в telegram-каналах
Певец Григорий Лепс поднял цены на выступления до 11 миллионов за час, сообщили в telegram-каналах Фото:

Российский певец Григорий Лепс поднял цены на свои выступления — за час исполнения песен он берет 11 миллионов рублей, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. Ранее певец заявлял, что учеба его 18-летней невесты Авроры Киба в Лондоне «ударяет по кошельку». 

«Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне „ударяет по кошельку“, поднял ценник на свои выступления <...> Сейчас за 60 минут своих хитов он берёт 11 млн», — сообщили в telegram-канале Shot.

Также в гримерке певца должно быть оборудовано место для врача-фониатра, следящего за состоянием голоса, а также аптечка с лекарствами для носа, от аллергии и маслом персика и экстрактом алоэ. В некоторых случаях Лепс может попросить частный самолет до места выступления, отметили в канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский певец Григорий Лепс поднял цены на свои выступления — за час исполнения песен он берет 11 миллионов рублей, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. Ранее певец заявлял, что учеба его 18-летней невесты Авроры Киба в Лондоне «ударяет по кошельку».  «Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне „ударяет по кошельку“, поднял ценник на свои выступления <...> Сейчас за 60 минут своих хитов он берёт 11 млн», — сообщили в telegram-канале Shot. Также в гримерке певца должно быть оборудовано место для врача-фониатра, следящего за состоянием голоса, а также аптечка с лекарствами для носа, от аллергии и маслом персика и экстрактом алоэ. В некоторых случаях Лепс может попросить частный самолет до места выступления, отметили в канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...