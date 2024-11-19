Лепс поднял цены на концерты из-за своей 18-летней невесты

Российский певец Григорий Лепс поднял цены на свои выступления — за час исполнения песен он берет 11 миллионов рублей, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. Ранее певец заявлял, что учеба его 18-летней невесты Авроры Киба в Лондоне «ударяет по кошельку».
«Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне „ударяет по кошельку“, поднял ценник на свои выступления <...> Сейчас за 60 минут своих хитов он берёт 11 млн», — сообщили в telegram-канале Shot.
Также в гримерке певца должно быть оборудовано место для врача-фониатра, следящего за состоянием голоса, а также аптечка с лекарствами для носа, от аллергии и маслом персика и экстрактом алоэ. В некоторых случаях Лепс может попросить частный самолет до места выступления, отметили в канале.
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