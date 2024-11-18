Челябинцы вступились за односельчанина, обвиняемого в развращении ребенка

19 ноября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Жители считают односельчанина невиновным и просят освободить его Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Айлино (Челябинская область) местные жители вступились за 87-летнего односельчанина Егора Зуева, которого обвиняют в развращении ребенка. Они создали петицию, в которой обращают внимание, что мужчину оболгали. «Эта несправедливость произошла, когда семья, к которой он относился как к своей, обвинила его в действиях сексуального характера в отношении их ребенка. Они сожалели о своих обвинениях и пытались забрать заявление, но было уже слишком поздно», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «Вконтакте». По словам автора петиции, в селе Зуева знают как доброго и отзывчивого человека. Вот уже восемь месяцев он находится под домашним арестом и не может видеться с родственниками и друзьями. Односельчане просят снять с Зуева обвинения и отпустить на свободу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Также агентство направило запрос в пресс-службу уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Айлино (Челябинская область) местные жители вступились за 87-летнего односельчанина Егора Зуева, которого обвиняют в развращении ребенка. Они создали петицию, в которой обращают внимание, что мужчину оболгали. «Эта несправедливость произошла, когда семья, к которой он относился как к своей, обвинила его в действиях сексуального характера в отношении их ребенка. Они сожалели о своих обвинениях и пытались забрать заявление, но было уже слишком поздно», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «Вконтакте». По словам автора петиции, в селе Зуева знают как доброго и отзывчивого человека. Вот уже восемь месяцев он находится под домашним арестом и не может видеться с родственниками и друзьями. Односельчане просят снять с Зуева обвинения и отпустить на свободу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Также агентство направило запрос в пресс-службу уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.