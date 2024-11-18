18 ноября 2024

Челябинцы вступились за односельчанина, обвиняемого в развращении ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, арест, виновен, заключение, наручники
Жители считают односельчанина невиновным и просят освободить его Фото:

В Айлино (Челябинская область) местные жители вступились за 87-летнего односельчанина Егора Зуева, которого обвиняют в развращении ребенка. Они создали петицию, в которой обращают внимание, что мужчину оболгали.

«Эта несправедливость произошла, когда семья, к которой он относился как к своей, обвинила его в действиях сексуального характера в отношении их ребенка. Они сожалели о своих обвинениях и пытались забрать заявление, но было уже слишком поздно», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «Вконтакте».

По словам автора петиции, в селе Зуева знают как доброго и отзывчивого человека. Вот уже восемь месяцев он находится под домашним арестом и не может видеться с родственниками и друзьями. Односельчане просят снять с Зуева обвинения и отпустить на свободу.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Также агентство направило запрос в пресс-службу уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Айлино (Челябинская область) местные жители вступились за 87-летнего односельчанина Егора Зуева, которого обвиняют в развращении ребенка. Они создали петицию, в которой обращают внимание, что мужчину оболгали. «Эта несправедливость произошла, когда семья, к которой он относился как к своей, обвинила его в действиях сексуального характера в отношении их ребенка. Они сожалели о своих обвинениях и пытались забрать заявление, но было уже слишком поздно», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «Вконтакте». По словам автора петиции, в селе Зуева знают как доброго и отзывчивого человека. Вот уже восемь месяцев он находится под домашним арестом и не может видеться с родственниками и друзьями. Односельчане просят снять с Зуева обвинения и отпустить на свободу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Также агентство направило запрос в пресс-службу уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...