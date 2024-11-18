«Единственный город без питьевой воды»: в ямальском городе завершилось строительство ВОС

В Лабытнанги (ЯНАО) завершилось строительство водоочистных сооружений (ВОС). Об этом сообщил директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК Дмитрий Афанасьев отметив, что это был единственный в регионе город без питьевой воды.
«У нас единственный город без питьевой воды — это город Лабытнанги. На сегодняшний момент два года реализуется это мероприятие — это водовод от реки Ханымей, строительство ВОС и пусконаладочные работы. На сегодняшний день завершено строительство, получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — рассказал Афанасьев на итоговой пресс-конференции.
В результате запуска нового объекта водоснабжения у 25 тысяч ямальцев улучшится качество питьевой воды. Ее состояние больше не будет зависеть от сезонных паводков — раньше в такие периоды жители Лабытнанги вынуждены были использовать привозную воду из поселка Харп.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Лабытнанги Марина Трескова пообещала решить проблему с качеством воды в городе в 2024 году. Она сообщила, что строительство линейной части водопровода подходит к концу. Также планируется строительство водоочистной станции и резервуаров для механической очистки воды.
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