18 ноября 2024

«Единственный город без питьевой воды»: в ямальском городе завершилось строительство ВОС

В Лабытнанги завершилось строительство водоочистных сооружений
© Служба новостей «URA.RU»
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Качество питьевой воды улучшится у 25 тысяч ямальцев
Качество питьевой воды улучшится у 25 тысяч ямальцев Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) завершилось строительство водоочистных сооружений (ВОС). Об этом сообщил директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК Дмитрий Афанасьев отметив, что это был единственный в регионе город без питьевой воды.

«У нас единственный город без питьевой воды — это город Лабытнанги. На сегодняшний момент два года реализуется это мероприятие — это водовод от реки Ханымей, строительство ВОС и пусконаладочные работы. На сегодняшний день завершено строительство, получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — рассказал Афанасьев на итоговой пресс-конференции.

В результате запуска нового объекта водоснабжения у 25 тысяч ямальцев улучшится качество питьевой воды. Ее состояние больше не будет зависеть от сезонных паводков — раньше в такие периоды жители Лабытнанги вынуждены были использовать привозную воду из поселка Харп.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Лабытнанги Марина Трескова пообещала решить проблему с качеством воды в городе в 2024 году. Она сообщила, что строительство линейной части водопровода подходит к концу. Также планируется строительство водоочистной станции и резервуаров для механической очистки воды.

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В Лабытнанги (ЯНАО) завершилось строительство водоочистных сооружений (ВОС). Об этом сообщил директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК Дмитрий Афанасьев отметив, что это был единственный в регионе город без питьевой воды. «У нас единственный город без питьевой воды — это город Лабытнанги. На сегодняшний момент два года реализуется это мероприятие — это водовод от реки Ханымей, строительство ВОС и пусконаладочные работы. На сегодняшний день завершено строительство, получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — рассказал Афанасьев на итоговой пресс-конференции. В результате запуска нового объекта водоснабжения у 25 тысяч ямальцев улучшится качество питьевой воды. Ее состояние больше не будет зависеть от сезонных паводков — раньше в такие периоды жители Лабытнанги вынуждены были использовать привозную воду из поселка Харп. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Лабытнанги Марина Трескова пообещала решить проблему с качеством воды в городе в 2024 году. Она сообщила, что строительство линейной части водопровода подходит к концу. Также планируется строительство водоочистной станции и резервуаров для механической очистки воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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