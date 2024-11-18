Политика Выборы В Челябинске выбрали нового мэра Экс-председатель областной КСП Алексей Лошкин стал новым главой Челябинска 19 ноября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Программа Алексея Лошкина впечатлила челябинских депутатов больше, чем планы других претендентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Мэром Челябинска стал экс-глава Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин. За него проголосовали 30 депутатов гордумы из присутствующих 19 ноября на заседании, 34 народных избранников,передает корреспондент URA.RU. «Лошкин — 30 голосов „за“. Жолобов — два. Мячкова — один. Урсаев — ноль. Двое воздержались», — констатировал спикер думы Сергей Буяков. После чего поздравил избранного градоначальника. К завершающему туру выборов из 29 претендентов конкурсная комиссия допустила пятерых. Это были врио мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне, депутат заксобрания Павел Жолобов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и гендиректор ООО «Логистический центр «Форвард» Светлана Мячкова. Место градоначальника стало вакантным после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. До выборов временно исполнял полномочия мэра экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэром Челябинска стал экс-глава Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин. За него проголосовали 30 депутатов гордумы из присутствующих 19 ноября на заседании, 34 народных избранников,передает корреспондент URA.RU. «Лошкин — 30 голосов „за“. Жолобов — два. Мячкова — один. Урсаев — ноль. Двое воздержались», — констатировал спикер думы Сергей Буяков. После чего поздравил избранного градоначальника. К завершающему туру выборов из 29 претендентов конкурсная комиссия допустила пятерых. Это были врио мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне, депутат заксобрания Павел Жолобов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и гендиректор ООО «Логистический центр «Форвард» Светлана Мячкова. Место градоначальника стало вакантным после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. До выборов временно исполнял полномочия мэра экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям