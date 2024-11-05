Число претендентов на пост мэра Челябинска сократилось

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На пост мэра Челябинска осталось 28 претендентов
На пост мэра Челябинска осталось 28 претендентов Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

Число претендентов на пост мэра Челябинска стало на одного кандидата меньше. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба гордумы.

«Легенчук Виктор Владимирович снял свою кандидатуру с конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. На основании личного заявления от 5 ноября 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Легенчук возглавляет челябинскую кампанию «Аргус Групп М». Его фирма торгует мебелью и бытовыми товарами. Бизнесмен является офицером запаса. Легенчук старается участвовать в выборах разного уровня.

Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. Комиссия допустила до участия в конкурсе всех из них. После снятия Легенчука осталось 28 кандидатов. Среди них — временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин. Конкурс состоится 7 ноября.

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Число претендентов на пост мэра Челябинска стало на одного кандидата меньше. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба гордумы. «Легенчук Виктор Владимирович снял свою кандидатуру с конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. На основании личного заявления от 5 ноября 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Легенчук возглавляет челябинскую кампанию «Аргус Групп М». Его фирма торгует мебелью и бытовыми товарами. Бизнесмен является офицером запаса. Легенчук старается участвовать в выборах разного уровня. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. Комиссия допустила до участия в конкурсе всех из них. После снятия Легенчука осталось 28 кандидатов. Среди них — временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин. Конкурс состоится 7 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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