Все парни и достижения Евгении Медведевой: любимой фигуристке россиян исполняется 25

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева празднует юбилей. 19 ноября 2024 года ей исполняется 25 лет. О нелегком пути к славе, спортивных рекордах и романе с японцем — в материале URA.RU.
Биография Евгении Медведевой
Медведева родилась в 1999 году, фигурным катанием начала заниматься в 3,5 года. В 2007 попала в группу Этери Тутберидзе и под ее руководством получила почти все титулы кроме Олимпийских. В 2018 покинула группу, переехала в Торонто, ее руководителем стал Брайан Орсер, сообщает sport24.
После этого фигуристка впервые не вышла в финал Гран-при , неудачно выступила на чемпионате России, однако все же отправилась на чемпионат мира из-за победы в финале Кубка страны. В 2020 Медведева вернулась к Тутберидзе, однако у нее обострилась хроническая травма спины, она была вынуждена приостанавливать тренировки, сниматься с соревнований. Уже через год объявила о завершении карьеры.
«Даже когда закончу соревноваться, не брошу фигурное катание. Думаю, это до конца моей жизни», — рассказывала фигуристка. Ее слова передают Olympics.
Достижения фигуристки
Медведева стала первой фигуристкой в истории женского фигурного катания, которая преодолела порог в 80 баллов в короткой программе, 160 — в произвольной и 240 — по сумме баллов. Спортсменка обновляла мировые рекорды тринадцать раз, превосходя сначала оценки таких фигуристок, как Ким Ен А и Мао Асада, а потом и свои собственные.
Фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 в Южной Корее, к которой подошла с травмой голеностопа. В 2016 и 2017 годах она стала двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, в 2018 — вице-чемпионка Европы, а в 2019 — бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 и 2016 годах Медведева была победителем финалов Гран-при .
В чемпионатах России девушка была: двукратной чемпионкой в 2016 и 2017 годах и бронзовым призером в 2015. Помимо этого, Медведева являлась победителем финала Кубка РФ в 2019 и серебряным призером ФКР в 2014. Также Медведева брала следующие награды:
- Чемпионка мира среди юниоров (2015), бронзовый призер ЮЧМ (2014).
- Победитель юниорского финала Гран-при (2014), бронзовый призер ЮФГП (2013).
- Победитель первенства России среди юниоров (2015).
Личная жизнь
Медведева никогда не раскрывала подробности своей личной жизни. Она ограничивалась только тем, что говорила о достатке мужского внимания.
«Мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать», — говорила спортсменка. Ее слова передает портал «Леди.Mail».
Однако в 2018 году в зарубежных СМИ, спортивных пабликах и фанатских форумах стала распространяться информация о предполагаемом романе спортсменки и японского фигуриста Юдзуру Ханю. Они вместе тренировались у Орсера, однако говорили, что они — близкие друзья.
После этого молодым человеком Медведевой фанаты считали участника «Евровидения» от Болгарии Кристиана Костова, поскольку они оба одновременно выкладывали фото из одних и тех же мест в Болгарии, публично поддерживали друг друга. Сами они говорили, что являются близкими друзьями. При этом в 2019 году они устроили совместное новогоднее выступление на Патриарших прудах — фигуристка катала показательный номер под живое исполнение песни Костова, который стоял рядом на льду.
Во время съемок шоу «Ледниковый период» Медведева каталась в паре с блогером Данилой Милохиным. В одном из выпусков они поцеловались, и зрители сочли их парой. Однако оба это опровергали.
В 2023 фигуристка заявила, что встречается с фигуристом Дмитрием Чигиревым. По ее словам, она была счастлива в отношениях, однако они расстались спустя год отношений.
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