От сына полковника Росгвардии, устроившего смертельную аварию в Екатеринбурге, требуют полмиллиона

Сыну полковника Васильеву, устроившему ДТП в Екатеринбурге, предъявили иск

19 ноября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Васильев находится в исправительном центре Нижнего Тагила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельное ДТП в 2019 году в Екатеринбурге, пришел гражданский иск. Его подал Никита Фомин, на чьем Kia Васильев попал в аварию, сказали URA.RU в Ленинском райсуде. Речь идет о сумме более полмиллиона рублей, добавил источник. «В суд поступил иск о возмещении имущественного вреда», — сказали в инстанции. Фомин хочет возместить стоимость машины, которую после ЧП уже не починить, пояснил другой собеседник агентства. Адвокат Никиты от комментариев пока отказался. Смертельная авария произошла 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, Владимир был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец. В 2021 году Васильев получил девять лет лишения свободы. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. Затем он попал в Чувашию. Там он добился условно-досрочного освобождения. Однако позже суд отменил это решение. После этого Васильева перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. На прошлой неделе он вновь пытался получить УДО, но не смог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельное ДТП в 2019 году в Екатеринбурге, пришел гражданский иск. Его подал Никита Фомин, на чьем Kia Васильев попал в аварию, сказали URA.RU в Ленинском райсуде. Речь идет о сумме более полмиллиона рублей, добавил источник. «В суд поступил иск о возмещении имущественного вреда», — сказали в инстанции. Фомин хочет возместить стоимость машины, которую после ЧП уже не починить, пояснил другой собеседник агентства. Адвокат Никиты от комментариев пока отказался. Смертельная авария произошла 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, Владимир был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец. В 2021 году Васильев получил девять лет лишения свободы. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. Затем он попал в Чувашию. Там он добился условно-досрочного освобождения. Однако позже суд отменил это решение. После этого Васильева перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. На прошлой неделе он вновь пытался получить УДО, но не смог.