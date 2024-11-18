18 ноября 2024

В Перми расширят зону платной парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году зону платной парковки продлят до Перми-2
В 2025 году зону платной парковки продлят до Перми-2 Фото:

В 2025 году зону платной парковки в Перми расширят. Об этом рассказал на заседании пермской гордумы замглавы города Дмитрий Галиханов.

«В 2025 году планируется расширение зоны платной парковки в сторону вокзала Пермь 2. Также появятся платные плоскостные парковки по улице Окулова, 12 и в районе ДКЖ», — сообщил Галиханов.

Сейчас в Перми зона платной парковки включает около 11 тысяч парковочных мест. За десять месяцев 2024 года в городской бюджет поступило 318,8 млн рублей за оплату парковки и штрафов.

Ранее URA.RU рассказывало, что с декабря 2024 года в Перми появится новая тарифная зона платных парковок №103 внутри зоны №101. Стоимость парковки здесь составит 30 рублей в час. 

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В 2025 году зону платной парковки в Перми расширят. Об этом рассказал на заседании пермской гордумы замглавы города Дмитрий Галиханов. «В 2025 году планируется расширение зоны платной парковки в сторону вокзала Пермь 2. Также появятся платные плоскостные парковки по улице Окулова, 12 и в районе ДКЖ», — сообщил Галиханов. Сейчас в Перми зона платной парковки включает около 11 тысяч парковочных мест. За десять месяцев 2024 года в городской бюджет поступило 318,8 млн рублей за оплату парковки и штрафов. Ранее URA.RU рассказывало, что с декабря 2024 года в Перми появится новая тарифная зона платных парковок №103 внутри зоны №101. Стоимость парковки здесь составит 30 рублей в час. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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