На Челябинск к концу года обрушатся продолжительные снегопады. Долговременный прогноз погоды на декабрь сообщили синоптики сайта «Гисметео».
«В предстоящий месяц в регионе ожидаются обильные снегопады. Осадки будут идти с небольшими передышками в течение нескольких недель», — уточнили метеорологи.
Температура воздуха стабильно перешагнет через нулевую отметку лишь к концу ноября. В начале декабря дневные и ночные температуры будут постепенно понижаться до 8-10 градусов мороза днем и 10-12 ночью. В целом синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а также продолжительные снегопады.
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