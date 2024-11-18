18 ноября 2024

Челябинск в декабре занесет снегом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снег, уборка снега, трактор, зима, город
В конце года на Челябинск обрушатся продолжительные снегопады Фото:

На Челябинск к концу года обрушатся продолжительные снегопады. Долговременный прогноз погоды на декабрь сообщили синоптики сайта «Гисметео».

«В предстоящий месяц в регионе ожидаются обильные снегопады. Осадки будут идти с небольшими передышками в течение нескольких недель», — уточнили метеорологи.

Температура воздуха стабильно перешагнет через нулевую отметку лишь к концу ноября. В начале декабря дневные и ночные температуры будут постепенно понижаться до 8-10 градусов мороза днем и 10-12 ночью. В целом синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а также продолжительные снегопады.

Синоптики прогнозируют умеренное похолодание и снегопады
Синоптики прогнозируют умеренное похолодание и снегопады

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На Челябинск к концу года обрушатся продолжительные снегопады. Долговременный прогноз погоды на декабрь сообщили синоптики сайта «Гисметео». «В предстоящий месяц в регионе ожидаются обильные снегопады. Осадки будут идти с небольшими передышками в течение нескольких недель», — уточнили метеорологи. Температура воздуха стабильно перешагнет через нулевую отметку лишь к концу ноября. В начале декабря дневные и ночные температуры будут постепенно понижаться до 8-10 градусов мороза днем и 10-12 ночью. В целом синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а также продолжительные снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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