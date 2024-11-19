На пермских заводах открылись необычные вакансии

Пермские заводы ищут в штат цветоводов и зашивальщиков мешков
© Служба новостей «URA.RU»
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Заводы Перми предлагают необычные вакансии
Заводы Перми предлагают необычные вакансии Фото:

Пермские предприятия расширяют списки необычных вакансий. При изучении свободных ставок на ряде предприятий корреспондент URA.RU нашел вакансии цветовода и зашивальщика мешков.

На завод «Синергия» требуется цветовод, в обязанности которого входит уход за офисными цветами, выращивание рассады и благоустройство территории. Уровень дохода — в районе 35 000 рублей. На завод «Машиностроитель» требуется массажист с зарплатой до 40 000 рублей, а также горничная.

Уральскому заводу противогололедных материалов требуется помощница или помощник по дому с зарплатой 90 000 рублей и местом работы в Новых Лядах. А для любителей шить пермский мукомольный завод предлагает единственную в крае вакансию зашивальщика мешков с зарплатой от 40 000 до 50 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что пермяков без опыта работы зовут на заводы за 70 тысяч рублей. Некоторые предприятия даже готовы платить стипендию начинающим сотрудникам. 

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Пермские предприятия расширяют списки необычных вакансий. При изучении свободных ставок на ряде предприятий корреспондент URA.RU нашел вакансии цветовода и зашивальщика мешков. На завод «Синергия» требуется цветовод, в обязанности которого входит уход за офисными цветами, выращивание рассады и благоустройство территории. Уровень дохода — в районе 35 000 рублей. На завод «Машиностроитель» требуется массажист с зарплатой до 40 000 рублей, а также горничная. Уральскому заводу противогололедных материалов требуется помощница или помощник по дому с зарплатой 90 000 рублей и местом работы в Новых Лядах. А для любителей шить пермский мукомольный завод предлагает единственную в крае вакансию зашивальщика мешков с зарплатой от 40 000 до 50 000 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что пермяков без опыта работы зовут на заводы за 70 тысяч рублей. Некоторые предприятия даже готовы платить стипендию начинающим сотрудникам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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