В Екатеринбурге вечером 18 ноября улицу на Широкой Речке затопило сточными водами с фекалиями. Жильцы пожаловались на противный запах и тяжелую проходимость. Об этом они рассказали URA.RU.
«Потоп произошел на улице Евгения Савкова возле домов №3, №4 и №8. Между жилыми комплексами трудно передвигаться, машины стоят в глубоких лужах. Очень сильно разошлась вонь от воды с фекалиями», — сказал собеседник. По словам другого, подобное происходит уже не первый раз.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Водоканал». На момент публикации ответ не поступил.
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