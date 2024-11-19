Потоп случился на Широкой речке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 18 ноября улицу на Широкой Речке затопило сточными водами с фекалиями. Жильцы пожаловались на противный запах и тяжелую проходимость. Об этом они рассказали URA.RU.

«Потоп произошел на улице Евгения Савкова возле домов №3, №4 и №8. Между жилыми комплексами трудно передвигаться, машины стоят в глубоких лужах. Очень сильно разошлась вонь от воды с фекалиями», — сказал собеседник. По словам другого, подобное происходит уже не первый раз.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Водоканал». На момент публикации ответ не поступил.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU