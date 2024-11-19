В Екатеринбурге целую улицу затопило фекалиями. Фото

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, газель, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Потоп случился на Широкой речке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 ноября улицу на Широкой Речке затопило сточными водами с фекалиями. Жильцы пожаловались на противный запах и тяжелую проходимость. Об этом они рассказали URA.RU.

«Потоп произошел на улице Евгения Савкова возле домов №3, №4 и №8. Между жилыми комплексами трудно передвигаться, машины стоят в глубоких лужах. Очень сильно разошлась вонь от воды с фекалиями», — сказал собеседник. По словам другого, подобное происходит уже не первый раз.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Водоканал». На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 18 ноября улицу на Широкой Речке затопило сточными водами с фекалиями. Жильцы пожаловались на противный запах и тяжелую проходимость. Об этом они рассказали URA.RU. «Потоп произошел на улице Евгения Савкова возле домов №3, №4 и №8. Между жилыми комплексами трудно передвигаться, машины стоят в глубоких лужах. Очень сильно разошлась вонь от воды с фекалиями», — сказал собеседник. По словам другого, подобное происходит уже не первый раз. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Водоканал». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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