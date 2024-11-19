«Дом весь прогнил»: жильцы общаги в Каменске-Уральском рискуют остаться под завалами. Видео

Жильцы пятиэтажки в Каменске-Уральском столкнулись с риском обрушения потолков

19 ноября 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Дом на Силикатной нуждается в ремонте (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Каменске-Уральском наблюдается критическая ситуация в пятиэтажном здании, расположенном на улице Силикатной. Более 100 жителей этого общежития, среди которых находятся дети, лица с ограниченными возможностями и пожилые люди, регулярно сталкиваются с риском обрушения потолков. Дом, построенный в 1978 году, также покрывается плесенью и переживает настоящее нашествие тараканов. О проблеме URA.RU рассказали в свердловском отделении «Народного фронта». «Сто детей, инвалиды и пенсионеры ежедневно боятся погибнуть в аварийной общаге Каменска-Уральского. Жители пятиэтажки на ул. Силикатной в Каменске-Уральском без преувеличения ежеминутно ожидают обрушения потолка. Дом весь прогнил. Все покрыто плесенью. Холод. Тараканы. Полная антисанитария. И в придачу к коммунальным хлопотам — полное равнодушие чиновников», — посетовала представитель общественной организации Анастасия Лизунова. Жители обращались с жалобами в муниципальные органы и прокуратуру. «Надзорный орган выявил множество нарушений. Спустя три месяца после этих установок нет никаких действий со стороны управляющей компании — ООО „УК ‚Урал‘“. Не влияют на ситуацию и чиновники. Мы обратились к властям с призывом взять на себя ответственность и в кратчайшие сроки организовать ремонт. Также обращения составлены в надзорные органы. Глава СК Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на сигнал и поручил возбудить уголовное дело. Следственными органами регионального СКР проводится проверка», — отметила Лизунова. В «УК „Урал“» на звонок URA.RU не ответили. В компанию, а также в горадминистрацию направлены запросы. Ответы на них ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском наблюдается критическая ситуация в пятиэтажном здании, расположенном на улице Силикатной. Более 100 жителей этого общежития, среди которых находятся дети, лица с ограниченными возможностями и пожилые люди, регулярно сталкиваются с риском обрушения потолков. Дом, построенный в 1978 году, также покрывается плесенью и переживает настоящее нашествие тараканов. О проблеме URA.RU рассказали в свердловском отделении «Народного фронта». «Сто детей, инвалиды и пенсионеры ежедневно боятся погибнуть в аварийной общаге Каменска-Уральского. Жители пятиэтажки на ул. Силикатной в Каменске-Уральском без преувеличения ежеминутно ожидают обрушения потолка. Дом весь прогнил. Все покрыто плесенью. Холод. Тараканы. Полная антисанитария. И в придачу к коммунальным хлопотам — полное равнодушие чиновников», — посетовала представитель общественной организации Анастасия Лизунова. Жители обращались с жалобами в муниципальные органы и прокуратуру. «Надзорный орган выявил множество нарушений. Спустя три месяца после этих установок нет никаких действий со стороны управляющей компании — ООО „УК ‚Урал‘“. Не влияют на ситуацию и чиновники. Мы обратились к властям с призывом взять на себя ответственность и в кратчайшие сроки организовать ремонт. Также обращения составлены в надзорные органы. Глава СК Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на сигнал и поручил возбудить уголовное дело. Следственными органами регионального СКР проводится проверка», — отметила Лизунова. В «УК „Урал“» на звонок URA.RU не ответили. В компанию, а также в горадминистрацию направлены запросы. Ответы на них ожидаются.